Eesti koondise hooldepealik fluorikeelust: oleme saanud oma suusad puhtaks

Fluorimäärdeid kasutati suuskade ettevalmistuses libisemisomaduste parandamiseks ning eelkõige parandas fluor suusapõhja vee- ja mustuse hülgavust. Fluorimäärete keelustamine tähendab määrdemeestele uut ajastut, sest vähemalt esialgu sama kiireid alternatiive ei ole.

"Ma usun küll, et ilma fluorita on see suusk aeglasem, eriti just märgades oludes. Kahtlustan ka seda, et kuna vetthülgav fluor on sealt ära võetud, siis ka märgades ja mustades rajaoludes seda hülgavat komponenti, mis mustust ja vett sellisel kujul hülgaks, nagu varem, lihtsalt hetkel veel ei ole," ütles ERR-ile Eesti laskesuusakoondise hooldepealik Eeri Vahtra.

Ometigi kaasnevad fluorimäärete keelustamisega ka kitsaskohad. Kuna suusapargi välja vahetamine ei ole finantsiliselt otstarbekas, kasutatakse endiselt suuski, mida on varem määritud fluorimääretega. Kuigi tänavuseks hooajaks on vanad suusad ära puhastatud, võib testimismehanism ikkagi leida suuskadelt fluoriosakesi, mis omakorda võib võistlustel kaasa tuua sanktsioonid. Eesti koondisel 30 000 eurot maksvat testimismasinat ei ole ent nädalavahetusel saadi oma suuski testida Rootsi koondise masinas.

"Hetkel tundub, et oleme saanud oma suusad puhtaks. Kindlasti võib tulla - rumalaid näpukaid pole võib-olla õige sõna - aga seda mustust on kuhugi jäänud sellisesse kohta, kus sa ei oska seda oodata," ütles hooldepealik. "Teine pool on see, et turul on palju uusi tooteid ja ka kasutamata tootjaid, mida me pole varem kasutanud. Kas saame olla alati 100 protsenti kindel selles, mis tootja lubab?"

Kuigi kõik tiimid soovivad leida võimalikult kiireid määrdevariante, siis pettustesse Eesti koondise hooldepealik ei usu. "Mulle isiklikult tundub, et biatlonikoondised ja hooldetiimid ei lähe otsima seda pettusevarianti. Kõik on tajunud ja saanud aru, et on uus ajastu ja tuleb leida uued võimalused ja uued lahendused. Tuleb ennast arendada, õppida ja kogeda seda uut, mis on olemas. Pigem panustada sellele uuele, sellega kiiremini kohaneda," sõnas Vahtra. "Kui minna pettuse teed, siis sa lihtsalt õpid kõike seda uut hiljem ja ühel hetkel oled ikkagi hädas."

Ent mis kõige olulisem - fluorivaba ajastu on hooldetiimidele oluliselt tervislikum töökeskkond kui varem. "Enne määrderuumis õhk päikeseliste ilmadega ikkagi sätendas, oli neid osakesi näha ja see kindlasti ei ole tervisele kasulik," lõpetas hooldepealik.