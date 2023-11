Tomingas fluorikeelust: kiiruse asemel tuleb keskenduda edasi liikumisele

Fluorivabade määrdega määritud suuskadega on Tomingase sõnul kõige keerulisem hakkama saada värskes lumes, mis võib osadel MK-etappidel lüüa pingerivi korralikult sassi.

"Lumesadu ja fluorikeeld mõjuvad suuskade lippamisele fataalselt. Sõidan tugeva pingutuse ajal sama kiiresti, kui rullsuusa pealt rahulikult," kirjutas Tomingas Topauto laskesuusablogis. "Pärast Idret olen pisut murelikuks muutunud. Mõistsin, et suure lumesajuga ei saagi suusk jala all hästi toimida, mida iganes põhjale määritud ka poleks."

Koondise katsevõistluste ajal sadas Idres korralikult lund, valmistades Eesti ja muude riikide suusatajatele parajalt peavalu. Tomingas kaotas mõõtmistel oma tavalisest keskmisest suusakiirusest 3-5 km/h. "Ümbruskond võib välja näha nagu jõulupostkaart, aga sellest kaunist vaatest pole tolku, kui suuskadel edasi liikumiseks pidi end lumest läbi raiuma. Paljudes trennides sai kiiruse arendamise asemel keskenduda hoopis kuidagi edasi liikumisele," ütles eestlanna.

Siiski on reeglid kõigile võrdsed ning sarnases olukorras peavad hakkama saama kõik. Kas või mõningal määral fluori sisaldavate määrete kasutamisega riskimine ei ole suusataja sõnul algaval hooajal reaalne, sest kontrolli on oodata üsna karmi.

"Tulevast aastast on igasugune fluori sisaldavate määrete kasutamine võistlustel keelatud ja seda kontrollitakse enne ja pärast starte üsna rangelt. Midagi katsetati ka eelmisel hooajal, aga täielik keeld saab alguse nüüd. Mina sellesse teemasse seni süvenenud polnud, suuskade määrimiseks on meil omal tasemel spetsialistid ja küll nad midagi välja nuputavad. Minu ülesanne on ainult suusatada nii kiiresti kui oskan," lisas Tomingas.

Laskesuusatamise MK-sari saab alguse 25. novembril Rootsis Östersundis.