Eesti talisportlasi ootab Rukas tihe nädalavahetus

Sel nädalavahetusel on Soome kohale rännanud talispordialade koorekiht, sest algamas on uus hooaeg maailma karika sarjades. Rukas olev Johannes Vedru rääkis kahevõistleja Kristjan Ilvese, suusahüppaja Artti Aigro ja murdmakoondise peatreeneri Aivar Rehemaaga.

Kahevõistleja Kristjan Ilves on oma parimal võistlusel Rukas saavutanud neljanda koha ja tal on see nüüd võimalus üle teha lausa kolmel erineval päeval. Esimene võimalus on reedel kompaktvõistluses, mis on MK-sarjas täiesti uus formaat.

"See on kahevõistlus nagu ikka, kui juba rajal oled. Siis tegelikult ei mõtle sellele, et see kompaktsõit on," ütles Ilves, kes teenis neljapäeval suure mäe proovivoorus seitsmenda koha.

Kompaktvõistlusel suunduvad võistlejad suusarajale mitte hüppemäel saavutatud koha järgi, vaid fikseeritud stardiaegadega. "Üldiselt see mõjutab seda, et hüppe osakaal ei ole nii suur, aga kindlasti mis on oluline, on see, et etteotsa tuleb hüpata. Peale kuuendat-seitsmendat kohta hakkavad need vahed järjest suuremaks minema," sõnas Ilves ERR-ile.

Maailmameistrivõistlusi algaval talvel kavas pole. MK-sarjas kahel järjestikkusel hooajal viiendana lõpetanud Ilves tõdeb, et saavutuse kordamise teeb tiitlivõistlustevaba talv keerulisemaks, mitte vastupidi.

Ilves ütles, et MK-etappide tempo läheb sel hooajal tihedamaks. "Keegi otseselt ei valmistu millegi jaoks, minnakse täispanga peale. Hooaja üldkohta on sedavõrra raskem saada," ütles kahevõistleja.

Kahevõistluse Ruka MK-sarja etapp saab alguse reedel. ETV2 ja ERR-i spordiportaali ülekanne suusahüppevõistlusest algab kell 11.45, kell 15.45 asuvad võistlejad 7,5 km pikkusele suusarajale.

Aigro: viimane laager möödus väga hästi

Suusahüppaja Artti Aigro on Rukal karjääri jooksul kolmel korral lõpetanud võistluse 20 parema seas. Ajalugu näitab, et MK-sarja kontekstis omapärase mäe iseloom eestlasele sobib.

Sellest suvest liitus 24-aastane Aigro Norra koondisega. Igapäevaselt teeb ta trenni koos oma ala absoluutsete tippude, näiteks MK-sarja eelmise hooaja üldvõitja Halvor Egner Granerudiga.

"Ma kindlasti olen enesekindel, kuna viimane nädal oli laager Lillehammeris, mis möödus väga hästi. Seal enesekindlus kasvas. Loodame, et ilm püsib hea ja pääseme rahuliku südamega hüppama. Kui tuleb õnnestumine, siis on hästi, aga kohta ma endale silme ette ei sea," ütles Aigro ERR-ile. "Kui teen oma ära, mis ma eelmine nädal Lillehammeris tegin, võib väga hea tulemus tulla."

Rehemaa: eilne rekord on tänane norm

Mõistagi teevad Põhja-Soomes kaasa ka Eesti murdmaasuusatajad. Paraku seekord vaid mehed, kellest reedel toimuvas klassikasprindis võistlevad Marko Kilp, Karl Sebastian Dremljuga, Martin Himma ja Kaarel Kasper Kõrge. Pikematel distantsidel tuleb rajale ka Alvar Johannes Alev.

Eelmisel hooajal alustasid murdmaasuusatajad Rukal vägevalt - nii Himma kui Alev jõudsid nädalavahetuse jooksul 20 parema hulka.

"Eilne rekord on tänane norm. Mina ootan sarnaseid tulemusi nagu eelmine aasta. Samas on see, et kümme sekundit valele poole tähendab meeste konkurentsis kümme kuni 20 kohta tagapool," ütles meeste murdmaakoondise peatreener ja mänedžer Aivar Rehemaa.