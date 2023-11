Tugev tuul põhjustas veel ühe MK-etapi ärajäämise

Mäesuusatamise naiste MK-sari oleks pidanud pühapäeval jätkuma kiirlaskumisega Šveitsi ja Itaalia piiril Matterhorni nõlval, kuid FIS teatas laupäeval, et ilmastikuolude tõttu ei pääse naised rajale. Liit lootis, et tuul taandub, kuid seda ei juhtunud ning pühapäeval teatati, et MK-etapp jääb ära.

"Tänane otsus oli eilsest veel keerulisem," ütles FIS-i võistlusdirektor Peter Gerdol. "[Laupäeval] oli tuul ekstreemselt tugev. [Pühapäeval] ei olnud see nii tugev, seega me üritasime. Tegelikult lasime sportlastel katsetada. Lootsime, et ilm ja tuul lähevad lõunaks paremaks, aga kontrollisime rada ja kuigi tuul oli vaibunud, ei olnud olud piisavalt ohutud."

"Nagu me alati ütleme: võistlejate ohutus on peamine prioriteet," lisas Gerdol. "Loomulikult olen pettunud, aga see on iga võistlusega nii. Kohe kui jätame võistluse ära, teame, mida see tähendab korraldajatele, rahvuslikule alaliidule ja kõigile teistele. Meie töö on võistlusi korraldada, mitte neid ära jätta."

Naiste MK-sari liigub edasi USA-sse Killingtoni, kus peetakse järgmisel nädalavahetusel slaalomisõite. Sel hooajal on naised mäele saanud kolmel korral, hooaeg algas oktoobri lõpus Austrias Söldenis, eelmisel nädalavahetusel võisteldi Soomes Rukas.

MK-sarja üldarvestuses on esikohal mullune üldvõitja Mikaela Shiffrin, kes on kogunud 190 punkti. Talle järgnevad Vlhova (160 p), Sara Hector (145 p), Dürr (140 p) ja Popovic (106 p).

Esialgselt samuti oktoobri lõpus algama pidanud meeste MK-sarja esimene etapp peeti laupäeval Austrias Obergurglis. Austerlased teenisid kodupubliku ees slaalomisõidus kolmikvõidu, esimeseks jäi Manuel Feller. Eesti parim mäesuusataja Tormis Laine pidi esimesel laskumisel katkestama.