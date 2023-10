Kontaveit võitis Luksemburgi tenniseturniiri

Esimeses setis jäi eestlanna 4:5 taha ja Petkovici tekkis võimalus ka sett võita, aga Kontaveit tõrjus sett-palli. Järgnevalt võitis Kontaveit kolm geimi järjest ja avaseti 7:5. Teises setis asus ta 4:0 juhtima ja võitis lõpuks 6:2.

Turniiri avaringis oli Kontaveit saanud jagu 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiavõitjast Monica Puigist 6:4, 6:4 ja poolfinaalis ka tšehhitar Lucie Šafarovast 6:4, 6:3.

"Mul on väga hea meel siin olla. Olen muidugi väga võistlusjanuline inimene ja ootan iga matši; ootan, et saaksin taas väljakule astuda ning võistluslikku tennist mängida. See on au," rääkis Kontaveit turniirieelsel üritusel kolmapäeval.

Ladies Tennis Mastersi võitja teenis 50 000 eurot.