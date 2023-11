Kontaveit: kodupublikuga hüvasti jätmine oli üks mu suurimaid soove

Kontaveit kinnitas matšijärgsel pressikonverentsil, et võttis karjääri viimast mängu tõsiselt. "Ma arvan, et ma ei oska väga midagi pooleldi teha, ma ikka valmistusin korralikult ja võtsin asja tõsiselt. Sel oli sõbralikum külg kui tavalisel võistlusmängul, aga ma pidin täiega pingutama ja jooksma, et neid Onsi stoppe kätte saada, millega ta loomulikult tagasi ei hoidnud," naeris Kontaveit.

"Kõik läks ilusti, mulle endale tundus, et oli ka väga meelelahutuslik mäng," tõdes Kontaveit. "Lootsin, et see ei ole kiire mäng: mul on hea meel, et sain natuke ikkagi Onsile vastu ka! Ma loodan, et oli põnev lahing, mida vaadata; see oli mu kõige suurem soov sellest õhtust. Inimesi oli kogu saal täis, mida rohkemat oleks sellest õhtust veel saanud tahta."

Endise maailma teise reketi sõnul oli õhtu mõistetavalt emotsionaalne. "Esimene kord, kui väljakule tulin, ütlesin endale, et ei hakkaks enne mängu nutma. Natuke oli võitlus iseendaga. See, et saaksin veel kodupubliku ees ühe korra hüvasti jätta, oli üks mu suurimaid soove. Mul on nii hea meel, et suutsime sellise vinge üritusega hakkama saada. Kui ma sellele pärast tagasi vaatan, usun, et mul on väga hea meel," tõdes endine Eesti esireket.