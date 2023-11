Anett Kontaveit soovib tulevikus tennisega seotuks jääda

Anett Kontaveit sai profikarjääri jooksul Eestis üliharva võistelda ja seetõttu soovis ta lahkumismängu pidada just kodupubliku ees. See soov täitus ja tõi pisarad silma. "Nii mitu sellist pisarakiskujat hetke oli. Alguses kui ma esimest korda tulin sinna väljakule, siis mõtlesin, et ei tohi - enne mängu ei hakka nutma. Võitlus oli iseendaga. Kindlasti peale mängu see publiku kaasa elamine ja aplaus oli selline hetk, mis jääb meelde," sõnas Kontaveit.

WTA finaalturniirilt saabunud maailma kuuenda reketi tuneeslanna Ons Jabeuriga võitlemiseks hoidis Kontaveit end heas toonuses, kuigi pärast juulis Londoni murul peetud viimast mängu profikarusellis ta pikalt tennisetrenne ei teinud.

"Kohe kui ma tulin Wimbledonist tagasi, hakkasin jõusaalis edasi käima, et treenimisest sellist suurt pausi ei võtnud. Küll jäi tennise treeningutega paus sisse, et ma ei mänginud paar kuud. Siis alustasin rahulikumalt ja pärast läksid treeningud intensiivsemaks, aga need treeningud ei olnud igapäevased," selgitas endine maailma teine reket.

"Sellist koormust ma arvan oleks seljale mitte vajalik anda, et need treeningud olid kolm-neli korda nädalas just tennisetreeningud ja pluss jõusaali trennid. Käisin ka Luksemburgis võistlemas. See oli selline äge turniir, kus sai siis kätt proovida ja natukene arusaama, et kuidas see tennis mul ka võistlusolukorras nüüd veel välja tuleb."

Matši järel kinnitas Kontaveit veelkord, et tippsporti ta ei naase, sest selg ei kannata WTA Tuuril võistlemiseks vajalikke koormusi. "Parimatel päevadel mängisin ilmselt paremini kui täna ja see on normaalne, kui treenid kolm-neli korda nädalas või iga päev ja mitu korda. See koormus seal tipus püsida on tohutult suur. See ei ole sellise treeningkoormusega, nagu mul praegu on, võimalik. See on lihtsalt reaalsus," nentis Kontaveit.

Oktoobris võitis Kontaveit Luksemburgis tippspordist loobunud mängijatele korraldatud kutsetega turniiri, kus alistas Rio olümpiavõitja Monica Puigi ning maailma esikümnesse kuulunud Lucie Šafarova ja Andrea Petkovici. Kas sellistel turniiridel näeb teda ka tulevikus?

"Ma ei tea. Ma olen seda proovinud ka rõhutada, et profituuril mind ei näe. Samas see pole kõige viimane kord, kui ma tossudega tenniseväljakule astun. Mingisugusel kujul, kuid ma veel ei tea. Eks paistab, kuidas see järgmine aasta hakkab kujunema, aga ei oska lubadust anda ei ühele ega teisele poole," sõnas tennisetäht.

Küll kinnitas psühholoogiat õppiv Kontaveit, et soovib jääda tennisega seotuks, et anda oma kogemusi noortele edasi ning aeg näitab, millises rollis ja kujul ta seda teeb.