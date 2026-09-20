Almgren nihutas MM-il Euroopa rekordit, Siht isiklikku tippmarki

Rootsi kergejõustikutäht Andreas Almgren tegi otsustava lõpuspurdi vahetult enne Kopenhaageni Parkeni staadionile jõudmist ning edestas finišis teiseks tulnud Keenia jooksjat Nicholas Kipkoriri viie sekundiga.

Aeg 58.06 tähistab ühtlasi uut Euroopa rekordit, eelmise parima aja 58.41 jooksis Almgren ise mullu Valencias. Kõigi aegade edetabelis tõusis rootslane sellega kümnendaks.

Pronksi teenis Joshua Cheptegei (58.26), neljas oli Tadese Worku (58.35) ja viies Gideon Kipkertich Rono (58.57). Ameeriklaste omavahelises heitluses edestas Conner Mantz (1:00.08) seitsme sekundiga Ahmed Muhumedit ja oli 12., ainsa eestlasena osalenud Morten Siht püstitas ajaga 1:05.55 uue isikliku rekordi ja sai 121 lõpetaja seas 99. koha.

Naiste seas teenis kindla esikoha Keenia pikamaajooksja Agnes Jebet Ngetich, kelle võiduaeg 1:05.15 parandas ühe sekundiga ainult naistele mõeldud poolmaratoni maailmarekordit. Eelmise rekordi püstitas Peres Jepchirchir kuus aastat tagasi Poolas; segajooksude maailmarekordit hoiab enda nimel Letesenbet Gidey (1:02.52).