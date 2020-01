"See oli tõeline lahing, aga mul on nii hea meel, et võitsin ja jõudsin esimest korda veerandfinaali. Värisen siiani! Ma ei saaks praegu õnnelikum olla," ütles 24-aastane Kontaveit mängujärgses intervjuus. "Proovisin iga punkti eest võidelda ja mul on väga hea meel, et suutsin lõpuks võita."

Kontaveit kaotas avasetis kohe enda servigeimi ja jäi 0:2 taha, aga võitis siis kolm geimi järjest ja pääses 3:2 ette. Kontaveit läks murdega 4:3 ette, aga kaotas seejärel enda servi, sama juhtus 5:5 seisul, kui Kontaveidil õnnestus murda, aga kaotas siis enda pallingugeimi. Kiires lõppmängus jäi Swiatek peale 7:4, võites seega seti 7:6.

Teise seti eel oli 18-aastasel Swiatekil meditsiiniline vaheaeg ja tema vasaku jala reis teibiti kõvasti kinni. Sett algas aga taas sellega, et Kontaveit kaotas enda esimese pallingugeimi, kuid suutis jälle 2:2 viigistada. Swiatek pääses murdega 4:3 ette, aga Kontaveit sai murde kohe tagasi ja murdis uuesti poolatari servi 12. geimis, võites seti 7:5.

Otsustavat setti alustas kindlamini Kontaveit, kes läks 3:0 juhtima ja tal oli ka kaks murdepalli 4:0 eduks, kuid Swiatek suutis siis servi hoida. Seejärel võitis Kontaveit nii enda kui Swiateki servigeimi nulliga, minnes 5:1 ette ja tundus, et poolatar on murtud. Paar kehva punkti tõid aga mängu pöörde, Kontaveit läks pisut krampi ja Swiatek sai hoogu juurde ning viigistas seisu 5:5-le. Siis suutis Kontaveit lõpuks Swiateki hoo pidurdada ja enda servi hoida ning järgmises geimis realiseeris ta Swiateki servil esimese matšpalli, võites seti 7:5.

Kohtumine kestis koguni kaks tundi ja 42 minutit.

Mõlemad servisid mängu jooksul neli ässa, Kontaveit tegi kolm ja Swiatek kuus topeltviga. Poolatari esimese servi õnnestumisprotsent oli vaid 49 Kontaveidi 61 vastu.

Äralöökidest teenis Kontaveit 29 ja Swiatek 42 punkti, lihtvigu kogunes Swiatekil koguni 51 ja Kontaveidil 35. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 118 ja Swiatek 109.

Kontaveit realiseeris 14 murdevõimalusest üheksa, Swiatek suutis 19 murdepallist ära kasutada seitse.

Esimese eestlasena Austraalia lahtistel veerandfinaali jõudnud Kontaveit läheb seal vastamisi 4. asetatud rumeenlanna Simona Halepiga (WTA 3.), kes alistas 6:4, 6:4 turniiril 16. paigutatud belglanna Elise Mertensi (WTA 17.). "Simona on väga tugev, pean ilmselt kõike väga hästi tegema," muigas Kontaveit. "Aga mul pole midagi kaotada."

Kontaveit on varem Halepiga kahel korral mänginud ja pole seni settigi võitnud, kuid mõlemad kohtumised olid 2017. aastal, kui Kontaveit oli alles läbimurret tegemas. Kõva kattega väljakul on nad mänginud korra – nende esimene omavaheline mäng oli Miamis, kus Halep jäi peale 6:3, 6:0.

Kontaveit oli varem kolmel korral slämmiturniiridel kaheksandikfinaali jõudnud, kõige lähemale veerandfinaalile oli ta kaks aastat tagasi just Austraalia lahtistel, kui kaotas eduseisust hispaanlanna Carla Suarez Navarrole.

Kaia Kanepi on slämmidel kuuel korral jõudnud veerandfinaali, kuid Austraalia lahtised on ainus slämm, kus ta pole kaheksa sekka pääsenud.

ANETT KONTAVEIT - IGA SWIATEK 6:7 (4), 7:5, 7:5:

Enne mängu:

Kontaveit ja Swiatek on varem vaid korra omavahel mänginud, mullu suvel Cincinnatis jäi Kontaveit peale 6:4, 7:6 (2).

"Korra eelmisel aastal mängisin temaga. Ta on noor mängija ja kindlasti tema mäng pidevalt areneb. Tal on olnud väga hea turniir ja väga häid võite saanud, kindlasti tuleb raske mäng," rääkis Kontaveit. "Ta servib küllaltki hästi, tal on agressiivne topsiga (vindiga – toim) eeskäsi, millega ta tahtis mängu kontrollida, nii palju on mul meeles. Ülejäänu pean treeneriga üle rääkima."

Veerandfinaalis kohtub selle mängu võitja kas Elise Mertensi (WTA 17.) või Simona Halepiga (WTA 3.).

Kontaveit alistas Austraalia lahtiste avaringis vähem kui tunniga 6:0, 6:2 korraldajate vabapääsmega põhitabelisse saanud austraallanna Astra Sharma (WTA 111.), sai teises ringis 6:2, 4:6, 6:1 jagu hispaanlanna Sara Sorribes Tormost (WTA 91.) ja tegi kolmandas ringis elu ühe parima mängu, kui oli vaid 49 minutit kestnud kohtumises kindlalt 6:0, 6:1 parem maailma seitsmendast reketist Belinda Bencicist.

Swiatek alistas avaringis 6:3, 6:2 ungarlanna Timea Babose (WTA 88.), teises ringis oli 7:5, 6:3 parem karjääri lõpetavast hispaanlannast Carla Suarez Navarrost (WTA 54.) ning kolmandas ringis alistas ta 7:5, 6:3 turniiril 19. asetatud horvaadi Donna Vekici (WTA 20.).