Saksa siseminister: võistlusi korraldavad riigid pole jõuetud

Saksamaa siseminister Nancy Faeser ütles esmaspäeval, et rahvusvahelisi spordivõistlusi korraldavad riigid saavad agressorriikide sportlaste osalust piirata viisade tagasilükkamisega.

Faeser ütles Funke meediagrupile, et ta ei nõustu rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) soovitustega, milles kutsuti üles rahvusvahelisi alaliitusid ja võistluste korraldajaid lubama Venemaa ja Valgevene sportlastel neutraalsete üksiksportlastena osaleda. Siiski oli soovitustes märgitud, et võistlustel ei tohi osaleda sportlased, kes on seotud Venemaa sõjaväe või muude riiklike julgeolekuasutustega.

"Riigid, kes rahvusvahelisi spordivõistlusi korraldavad, ei ole jõuetud. Nad saavad viisade väljastamisega venelaste osalemist kontrollida," ütles Faeser. "Kui me Saksamaal rahvusvahelisi võistlusi korraldame, siis käitume vastavalt. Käitume alati konkreetse seisukohaga."

Märtsis otsustas rahvusvaheline vehklemisliit (FIE) Venemaa ja Valgevene sportlased taas rahvusvahelistele võistlustele lubada. Saksamaa vehklemisliit loobus sellest otsusest tulenevalt Tauberbischofsheimis toimuma pidanud naiste floreti MK-etapi korraldamisest loobuda.

Faeser ütles, et agressorriikide sportlaste võistlustele lubamine oleks halb otsus. "Lubada sõjaõhutajale [Vladimir] Putinile propaganda loomiseks lava tähendaks kõikide sportlike väärtuste reetmist," lisas Saksamaa siseminister.