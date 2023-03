Üle 300 vehkleja tegid ühispöördumise rahvusvahelisele alaliidule ja ROK-ile

FIE otsustas märtsi alguses Venemaa ja Valgevene sportlased taas rahvusvahelistele võistlustele lubada. Pärast otsuse avalikuks kuulutamist on mitmed rahvusvahelised võistlused sel põhjusel ka ära jäänud.

"FIE ja ROK on sportlaste hääli eiranud ja lubanud Venemaa ja Valgevene sportlased taas rahvusvahelistele võistlustele. Ühtlasi on FIE lubanud Venemaal korraldada rahvusvahelisel tasemel turniiri. See on ilmselge rikkumine ROK-i seisukoha vastu, mille kohaselt ükski rahvusvaheline spordiüritus ei tohi olla korraldatud ega toetatud Venemaa või Valgevene rahvusvahelise spordiorganisatsiooni poolt. Selline samm töötab selgelt Venemaa huvide kasuks ning kaalub üles sportlaste, eriti Ukraina sportlaste hääle ja õigused," seisis kirjas.

"Venemaa agressioon rikub mitte ainult rahvusvahelise õiguse norme, vaid ka olümpia põhiväärtusi, sealhulgas rahu, inimkonna harmoonilist arengut ning inimväärikuse ja inimõiguste austamist. Seni kuni Venemaa agressioonisõda, mida toetab Valgevene, jätkub, peavad mõlema riigi sportlased ja ametnikud jääma rahvusvahelisest spordist kõrvale. Arvestades hiljutist rünnakute eskaleerumist Ukraina tsiviilelanike vastu, ei tohiks praegu olla mingit põhjust Venemaad ja Valgevenet taas maailma spordiellu lubada. Nende integreerimine looks pretsedendi, mille puhul riik võib rikkuda spordi ja rahvusvahelise rahu väärtusi ja reegleid, kartmata tagajärgi."

Kirjas rõhutatakse, et Venemaa ja Valgevene sportlasi ei tohi mingil juhul 2024. aasta Pariisi olümpiamängudele lubada. Muuhulgas tuuakse välja, et FIE otsusega rahulolematud vehklejad peavad hakkama teatud võistlusi boikoteerima.

"FIE ja riiklike vehklemisliitude teadmatuse tõttu kannavad taas vastutust sportlased, kes on surutud individuaalsetesse aruteludesse boikotiotsuste üle. Sportlased on selles kaoses üksi jäetud. See vastutustundetus ohustab jätkuvalt neid, kes jäävad isiklike veendumuste tõttu võistlustest eemale ja võivad isegi loobuda kvalifikatsiooni- ja rahastamisvõimalustest."

"FIE ei täida oma hoolsuskohustust sportlaste, eriti ukrainlaste suhtes. Te olete valinud Venemaa ja Valgevene huvid Ukraina sportlaste õiguste asemel ning sellega ei toeta te just neid inimesi, keda teie organisatsioonid peaksid toetama. Seda ennekuulmatut, provotseerimata sõda ja sellega seotud olümpiarahu rikkumist ei saa eirata ega premeerida. Tagasipöördumine tavapärase tegevuse juurde oleks katastroofiline viga ja seega kutsume teid veel kord tungivalt üles säilitama Venemaa ja Valgevene sportlaste võistluskeeldu."

Teiste seas andsid oma allkirja Tokyo olümpiakuld Lee Kiefer, Pekingi olümpiakuld ja kuuekordne maailmameister Olga Kharlan, kolmekordne olümpiamedalist Alexander Massialas, kolmekordne Euroopa meister Auriane Mallo ja 2014. aasta maailmameister Max Hartung. Ükski Eesti vehkleja allkirja ei andnud.