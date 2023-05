Venemaa kaalub vehklemise MM-i boikoteerimist

Rahvusvaheline vehklemisliit (FIE) otsustas juulis toimuvalt vehklemise MM-ilt kõrvaldada mitmed Venemaa vehklejad, kes on seotud Venemaa armee keskspordiklubiga CSKA. Venemaa vehklemisliit teatas, et kaalub teiste Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonivõistluste boikoteerimist.

Märtsi lõpus teatas rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK), et Venemaa ja Valgevene sportlased lubatakse neutraalsete individuaalsete sportlastena taas võistlusareenile, kuid sportlastel ei tohi olla seoseid Venemaa või Valgevene sõjaväe või muude riiklike julgeolekuasutustega.

FIE otsustas neljapäeval jätta suviselt vehklemise MM-ilt kõrvale mitmed Venemaa vehklejad, kes on seotud Vene armee spordiklubidega. Muuhulgas kuuluvad sellesse nimekirja olümpiakullad Jana Jegorjan, Sofia Velikaja, Olga Nikitina ning Venemaa olümpiakomitee presidendi Stanislav Pozdnjakovi tütar Sofia Pozdnjakova. Kõik neli vehklejat on seotud CSKA spordiklubiga.

"FIE saatis meile nimekirja espadroni vehklejatest, keda nad lubaksid rahvusvahelistele võistlustele. Seal polnud ühtegi maailmale tuntud nime," sõnas Venemaa vehklemisliidu president Ilgar Mammadov.

Mammadov ütles Vene riiklikule uudisteagentuurile TASS, et alaliit ootab ära veel võistlejate nimekirjad MM-i floreti ning epee arvestuses ja arutab siis edasisi samme.

"Võin öelda, et keegi neist ei kaalu ega ole kaalunud osalemist rahvusvahelistel turniiridel selliste piirangute all. Meie seisukoht on üksmeelne. Meie vehklejad osalevad vaid siis, kui neil on võrdsed õigused teiste riikide sportlastega," ütles vehklemisliidu juht.

Rahvusvahelise alaliidu otsus lubada agressorriikide sportlased taas võistlusareenile pälvis kriitikat, muuseas esitasid üle 300 vehkleja ROK-ile ja FIE-le ühispöördumise, milles nõudsid Venemaa ja Valgevene sportlaste võistluskeelu taastamist.

Saksamaa, Poola, Taani ning Norra on teatanud, et loobuvad MK-etappide korraldamisest, kuni Venemaa ja Valgevene sportlastel lubatakse osaleda.