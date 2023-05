Vehklejad ei saagi Euroopa mängudel olümpiapunkte püüda

FIE otsustas märtsis, et Venemaa ja Valgevene sportlased lubatakse taas rahvusvahelistele võistlustele, seda muidugi neutraalse lipu all.

Poola valitsus teatas aga, et Ukrainas jätkuva sõja tõttu ei luba nad venelasi ja valgevenelasi Euroopa mängudele. Euroopa Olümpiakomitee, mille egiidi all peetakse Euroopa mänge, on küll öelnud, et sarnaselt Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK) on ka nemad seda meelt, et sportlasi ei tohiks passi alusel diskrimineerida, kuid nentis, et Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemine Euroopa mängudel on võimatu, kuna Poola on Ukraina naaberriik.

Euroopa mängud on mitmel spordialal ka Euroopa meistrivõistlused, kus on võimalik teenida ka Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte. Kuna aga Venemaa ja Valgevene ei saa Poolas võistelda, otsustas FIE, et vehklemise individuaalturniiril võisteldakse vaid Euroopa mängude medalitele ning EM, kus saab olümpiapunkte teenida, peetakse eraldi oktoobris, teatas insidethegames.com.

Võistkonnavõistlustel on mängus ka EM-medalid ja olümpiapunktid, sest vastavalt ROK-i soovitustele on võistkondlikult venelastel ja valgevenelastel võistlemine keelatud.

Vehklemises võisteldakse Euroopa mängudel 25.-30. juunini.