ROK: Ukraina kahjustab iseenda sporti

Ukrainlaste otsus sündis pärast seda, kui ROK avaldas suunised, mille aluseks võiks rahvusvahelised alaliidud Venemaa ja Valgevene sportlased teatud tingimustel rahvusvahelisele areenile ja sealjuures Pariisi olümpia valikvõistlustele tagasi lubada.

Ukraina võimudele selline seisukoht mõistagi ei meeldi ja seetõttu planeeritakse loobuda võistlustest, kus Venemaa ja Valgevene sportlased kaasa löövad. Kui Ukraina spordialaliidud peaks aga talitama teisiti, ähvardab neid riikliku tunnustuse kaotamine.

"See tekitab tõsiseid küsimusi Ukraina spordi autonoomia kohta," vastas ROK internetis korraldatud küsimused-vastused sessioonil. "Kui see otsus viiakse ellu, siis see kahjustab üksnes Ukraina sportlaskonda ja rahvuslikke spordialaliite, aga ei mõjutaks mingil moel sõda, mida maailm soovib peatada ja mille ROK on kindlalt hukka mõistnud."

"ROK on alati olnud seisukohal, et see ei ole valitsuste otsustada, millised sportlased võistlevad millistel rahvusvahelistel jõuproovidel. Kui nii otsustatakse, siis läheb ühtlasi ka vastuollu mitmete Ukraina sportlaste ja Ukraina olümpiakogukonna liikmete seisukohtadega."

Rahvusvaheline olümpiakomitee lisas, et riikliku poliitika tõttu võistlustelt eemalejäävaid Ukraina sportlasi toetatakse olümpia solidaarsusfondist.