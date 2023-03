Sakslased loobusid FIE otsuse tõttu MK-etapi korraldamisest

Eelmisel reedel peetud FIE erakorralisel kongressil lubati kahe riigi sportlased tagasi kindla ülekaaluga. Seoses Venemaa sõjalise sissetungiga Ukrainasse olid vehklejad alates mullu märtsist rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldatud.

Seejuures olnuks Saksamaa MK-etapp üks esimesi, kus venelased ja valgevenelased oleks taas võistelda saanud.

Saksamaa vehklemisliidu (DFB) president Claudia Bokel, kes varem oli ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee sportlaskomisjoni juht, ütles, et FIE kongressi otsuse tõttu olid neil alaliidus tulised vaidlused ning lõpuks otsustas DFB täitevkomitee, et nad ei korralda MK-etappi.

"Nagu ka varem, oleme jätkuvalt solidaarsed Ukraina rahvaga, kes kannatab sõja tõttu," ütles Bokel. "Saksamaa vehklemisliit lepib eelmise reede otsusega, aga tahame anda selge signaali, et meile oleks meeldinud teistsugune tulemus. Kuigi oleksime tahtnud enda parimaid sportlasi Saksamaa publikule näidata ja anda neile võimaluse kasutada koduväljaku eelist teel Pariisi olümpiamängudele, tunneme, et antud olukorras polnud meil võimalik muud otsust teha [kui etapi korraldamisest loobuda]."

Venemaa vehklemisliidu president Ilgar Mammadov ütles, et teda sakslaste otsus ei üllatanud. "Kindlasti pole nad esimesed ja tuleb ka teisi keeldujaid," ütles ta TASS-ile. "Mõistagi võis seda oodata. Ma ei kritiseeri enda kolleege. Isegi kui rahvuslik alaliit tahab võistlusi korraldada, ei võimalda valitsus meil riiki siseneda. Täna on see Saksamaa, homme võib see olla mingi teine riik."

Tauberbischofsheim on Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi, floreti meeskondliku võistluse olümpiavõitja Thomas Bachi kodulinn. Bach on viimastel kuudel korduvalt rääkinud, et venelased ja valgevenelased tuleks tasapisi rahvusvahelistele võistlustele tagasi lubada.