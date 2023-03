Rahvusvaheline alaliit lubab agressorriikide sportlased taas võistlusareenile

Rahvusvaheline lauatennise föderatsioon (ITTF) teatas, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlased taas rahvusvahelistele võistlustele.

ITTF-i juhatus langetas otsuse lähtuvalt teisipäeval rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) avaldatud soovitustest. "Lauatennisel on pikk ajalugu inimeste kokku toomisel. Isegi siis, kui poliitilised sidemed on olnud nõrgad. See aitab ehitada sildu, mis viivad teineteise parema mõistmiseni ja avab uksi rahu loomiseks viisil, mida eemalehoidmine ja lõhestamine ei suuda," seisis ITTF-i kodulehel avaldatud teates.

Alaliidu sõnul peavad venelased ja valgevenelased võistlema nn neutraalsete sportlastena ehk turniiridele ei lubata Venemaa või Valgevene ametnikke ning turniiridel ei tohi näidata Venemaa või Valgevene riiklikke sümboleid, värve, lippe ega hümne.

Kõige varem saavad Venemaa ja Valgevene sportlased naasta rahvusvahelistele võistlustele maikuus. Samal kuul toimuvale MM-ile venelasi ja valgevenelasi ei lubata, sest nad ei osalenud kvalifikatsiooniturniiridel.

Märtsi alguses otsustas ka rahvusvaheline vehklemisliit (FIE) Venemaa ja Valgevene sportlased taas rahvusvahelistele võistlustele lubada.