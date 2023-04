Norra vehklemisliit: meie vehklejad ei võistle agressorriikide sportlastega

Norra vehklemisliit (NFF) teatas, et nende sportlased ei osale rahvusvahelisel võistlustel, kuhu on lubatud Venemaa ja Valgevene sportlased.

NFF teatas otsusest reedel ja lisas, et ei korralda Oslos MK-etappi, mis tavapäraselt oktoobris aset leiab. "Alates [Venemaa] sissetungist on liit töötanud nii riiklikult kui ka teiste Põhjamaade vehklemisliitudega, et Venemaa ja Valgevene sportlased saaksid võistluskeelu, et näidata solidaarsust Ukrainaga ja rahusoovidega," kirjutas liit.

Vehklemisliidu otsus tuleneb rahvusvahelise vehklemisliidu (FIE) märtsis tehtud otsusest, mis lubab Venemaa ja Valgevene sportlastel taas rahvusvahelistel võistlustel osaleda. FIE otsus sai väga palju kriitikat vehklejatelt ja alaliitudelt: nii Saksamaa, Poola kui ka Prantsusmaa alaliidud on teatanud, et loobuvad MK-etappide korraldamisest.

Märtsi lõpus avaldas ROK nimekirja soovitusi, milles kutsuti üles rahvusvahelisi alaliitusid ja võistluste korraldajaid lubama Venemaa ja Valgevene sportlastel neutraalsete üksiksportlastena osaleda. Siiski oli soovitustes märgitud, et võistlustel ei tohi osaleda sportlased, kes on seotud Venemaa sõjaväe või muude riiklike julgeolekuasutustega.

Norra vehklemisliidu president Bjørn Faye ütles, et on tugevalt Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise vastu. "On täiesti vale võistlused nende jaoks avada. See on ka Norra vehklemisliidu seisukoht," ütles Faye. Ta lisas, et NFF-il on mingil määral vedanud, sest tõenäoliselt ei ole Norras vehklejat, kes Pariisi olümpiamängudele kvalifitseeruks. Vastasel juhul mõtleks vehklemisliit boikoti peale.

Otsus 2024. aasta Pariisi olümpiamängude ning 2026. Milano taliolümpiamängude osas tehakse ROK-i esindajate sõnul hilisemal kuupäeval.