Aigro pälvis hooaja viimasel MK-etapil 27. koha

Halbade ilmastikuolude tõttu laupäeva hommikul toimunud lennumäe maailma karika etapil sooritas Aigro 212-meetrise õhulennu, mille eest teenis 188,9 puntki. Selle tulemusega pälvis eestlane enda hooaja viimasel võistlusel 27. koha.

"Põhiülesanne oli hüppeasend raadiuses ära hoida, mis varasematel päevadel ära vajus. See oli edasiminek ja kui selle sain paremaks, oli hea tunne all," ütles Aigro mõni hetk pärast enda ainsat hüpet. "Kindlasti ma ei jää [hooajaga] rahule, kuna parandamisruumi on kõvasti."

MK-sarja hooaja eelviimasel võistlusel sai esikoha austerlane Stefan Kraft, kes sai enda 239,5-meetrise hüppe eest 240,5 punkti. Teise tulemusega sai hakkama sloveen Anze Lanisek, kes maandus 236 m peal (234,7 punkti), kolmandaks jäi poolakas Piotr Zyla, kes hüppas 234 meetrit (233,3 punkti).

Suusahüpete MK-sarjas on 2108 punktiga üldvõidu juba kindlustanud norrakas Halvor Egner Granerud, Kraft on üldarvestuses 1730 punktiga teine ja edestab Laniseki 131 punktiga. Aigro on 33 punktiga 49. kohal.

Pühapäeval on Planicas kavas teine individuaalvõistlus, mis lõpetab ühtlasi MK-hooaja.