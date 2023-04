Wimbledon: oleme endiselt Vene propaganda pärast mures

Wimbledoni slämmiturniiri korraldava All England Club (AELTC) tegevdirektor Sally Bolton ütles laupäeval, et turniirikorraldajad on jätkuvalt mures, et Venemaa ja Valgevene režiimid saavad tennisistide edu propaganda eesmärgil ära kasutada.

Wimbledoni slämmiturniiri korraldav All England Club (AELTC) teatas reedel, et Venemaa ja Valgevene tennisistid saavad aastase vahe järel suvisel suure slämmi turniiril osaleda.

Wimbledoni turniiri tegevdirektor Sally Bolton ütles laupäeval BBC-le, et Venemaa ja Valgevene režiimide võimalus kasutada mängijate edu propagandana on murettekitav.

Samas usub Bolton, et Wimbledoni kehtestatud tingimused, mis on valitsustega läbi töötatud, piiravad seda võimalust. "Venemaa ja Valgevene sportlased, kes sel aastal osalevad, peavad allkirjasta neutraalsusdeklaratsiooni, mis ei luba neil avaldada toetust sissetungile või režiimidele," selgitas Bolton AELTC reedest otsust.

Tennisistid ei tohi olla rahastatud Venemaa ja/või Valgevene riigi poolt, mis tähendab, et neil ei tohi olla sponsorlepinguid eelmainitud riikide poolt kontrollitud ettevõtetega. Ühtlasi ei tohi tennisistid toetada Venemaa ja/või Valgevene riiki või nende riikide režiime ja juhte. Juhul kui tennisistid peaksid allkirjastatud tingimusi rikkuma, ähvardab neid karmimal juhul turniirilt väljaheitmine.

Kahekordne Wimbledoni meister Petra Kvitova kommenteeris turniiri korraldusklubi otsust ja ütles, et agressorriikide sportlased ei tohiks mingil juhul võistlusest osa võtta. "Ma ütlen alati, et olen sõja vastu. Olen lihtsalt veel enam mure Ukraina inimeste ja mängijate pärast," ütles tšehhitar.

Kvitova lisas, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei tohiks osaleda ka olümpiamängudel. "Kindlasti mitte, sest tunnen, et olümpiamängud on selleks, et me ei taha maailmas sõda. See ongi mu mure. Ma väga hindan, et Wimbledon ei lubanud eelmisel aastal neil osaleda," ütles Kvitova.