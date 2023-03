Vene olümpiakuld: usun, et keegi ei alistu ROK-i soovitustele

Dalalojan ütles neljapäeval väljaandele sports.ru, et tema ei plaani vaatamata ROK-i soovitustele enda koduklubi vahetada. "Olen Dünamot esindanud alates lapsepõlvest ja loomulikult teeb klubi koostööd julgeolekuasutustega. Mingis eas aitasid jõustruktuurid isiklikult mul ridades püsida," ütles Dalalojan, lisades, et ühel või teisel moel on kõik Vene sportlased julgeolekuga seotud. "Minu jaoks on väärtuslik Dünamot ja asutusi esindada. Olen tänulik, et nad mul treenida aidanud on."

"Üldiselt ei öelnud [ROK-i] täitevkomitee midagi positiivset," sõnas kolmekordne maailmameister. "Usun, et keegi ei alistu nendele soovitustele. Meil kõigil on oma väärtushinnangud. Ja mingite soovituste põhjal ei lahku ma enda klubist, mida olen esindanud terve elu."

Teisipäeval avaldas rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) nimekirja soovitusi, milles kutsuti üles rahvusvahelisi alaliitusid ja võistluste korraldajaid lubama Venemaa ja Valgevene sportlastel neutraalsete üksiksportlastena osaleda. Siiski oli soovitustes märgitud, et võistlustel ei tohi osaleda sportlased, kes on seotud Venemaa sõjaväe või muude riiklike julgeolekuasutustega.

Otsus 2024. aasta Pariisi olümpiamängude ning 2026. Milano taliolümpiamängude osas tehakse ROK-i esindajate sõnul hilisemal kuupäeval.

"Spordiorganisatsioonidele peab jääma ainuvastutus otsustada, millised sportlased võivad rahvusvahelistel võistlustel osaleda," ütles ROK-i president Thomas Bach teisipäeval.

Komitee plaan lubada venelastel ja valgevenelastel võistelda sai laialdaselt kriitikat. Sõna võttis ka ukrainlasest poksilegend Volodõmõr Klõtško, kes süüdistas Bachi Venemaade huvide teenimises.