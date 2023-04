Agressorriikide uisutajate osas tehakse otsus mõne kuu pärast

Märtsi lõpus avaldas rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) nimekirja soovitusi, milles kutsuti üles rahvusvahelisi alaliitusid ja võistluste korraldajaid lubama Venemaa ja Valgevene sportlastel neutraalsete üksiksportlastena osaleda. Siiski oli soovitustes märgitud, et võistlustel ei tohi osaleda sportlased, kes on seotud Venemaa sõjaväe või muude riiklike julgeolekuasutustega.

Portaal insidethegames kirjutas reedel, et kuna iluuisutamise hooaeg on lõppemas, ei ole rahvusvaheline uisuliit (ISU) veel teinud otsust Venemaa ja Valgevene sportlaste osas.

ISU esindaja ütles Venemaa uudisteagentuurile TASS, et alaliidu juhatus arutab teemat kohtumisel juunis või oktoobris. "ISU jälgib Ukraina olukorda ja selle mõju ISU tegevustele ning arutelusid olümpialiikumise raames," ütles alaliidu esindaja.

ROK-i soovitused on saanud laialdast kriitikat, kuid nii taekwondo, maadluse, lauatennise kui ka vehklemise rahvusvahelised alaliidud on võtnud vastu otsuse agressorriikide sportlased taas võistlusareenile lubada. Samas on rahvusvaheline ratsaliit öelnud, et säilitab Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud keelu.