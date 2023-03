Reinsalu: agressorriikide sportlasi ei tohi spordiareenile tagasi lubada

Eesti, Ukraina, Läti, Leedu ja Poola tegid esmaspäeval ühisavalduse Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK), rõhutades, et ühtegi Venemaale ja Valgevenele kehtestatud piirangut ei tohi leevendada, kuni sõda Ukraina vastu kestab.

Enne Rahvusvahelise Olümpiakomitee täitevkomitee järgmist kohtumist 28.–30. märtsil soovivad Eesti, Ukraina, Läti, Leedu ja Poola kinnitada uuesti Ukraina seisukohta ROKi hiljutiste üleskutsete kohta uurida võimalusi, kuidas lubada Vene ja Valgevene sportlastel võistelda "neutraalsete sportlastena", teatas välisministeerium esmaspäeval.

"Peame vajalikuks tuletada meelde, et Vene sõjavägi ründab iga päev Ukraina tsiviiltaristut, sealhulgas spordihooneid, ja tapab ukrainlasi, sealhulgas Ukraina sportlasi. Miljonid Ukraina kodanikud, sealhulgas sportlased ja nende pered, olid sunnitud Vene okupatsiooni tõttu kodudest lahkuma. Paljud Ukraina sportlased ei saa endiselt spordivõistlustel osaleda, sest Venemaa ründab nende riiki," seisab riikide ühisavalduses.

Välisminister Urmas Reinsalu on pöördunud ROKi poole ka varem – pärast ROKi avaldust, et 2024. aasta olümpiamängudel tuleks Venemaa ja Valgevene sportlased lubada teatud tingimustel tagasi rahvusvahelisele spordiareenile.

"On ülimalt tähtis, et maailma üks suurimaid ja mõjukamaid spordiorganisatsioone ütleks selgelt, et rahvusvaheline spordiüldsus mõistab hukka agressiooni ning Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse rikkumise. Venemaa ja Valgevene sportlastel ei saa olla kohta rahvusvahelisel spordiareenil," ütles Reinsalu.

Aasta alguses avalikustas ROK, et Venemaa ja Valgevene sportlastel on võimalus Pariisi OM-ile läbi Aasias toimuvate kvalifikatsioonide siiski pääseda, seda küll neutraalsete sportlastena. 34 riigist koosnev koalitsioon allkirjastas toona avalduse, milles kutsusid ROK-d selgitama "neutraalse sportlase" definitsiooni. Ühisavaldusega liitus ka Eesti.