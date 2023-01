Shiffrin jõudis võidu kaugusele kõigi aegade rekordi kordamisest

Shiffrin haaras avalaskumise järel sakslanna Lena Dürri ees 0,29-sekundilise edu, slovakitar Petra Vlhova jäi ligi poole ning järgmised juba enam kui sekundi kaugusele. Ameeriklanna oli parim ka teises voorus ning edestas teiseks tulnud Dürri lõpuks 0,60 sekundiga, kolmas oli šveitslanna Wendy Holdener (+1,31).

27-aastane ameeriklanna on MK-sarjas nüüd võitnud kokku 85 võistlust, millega on kõigi aegade edukaimaks naiseks ning vaid ühe võidu kaugusel Rootsi legendi Ingemar Stenmarki üldvõitude rekordi kordamisest.

Shiffrin on tänavu võitnud kaheksast slaalomivõistlusest viis ning võib Stenmarkiga ühele pulgale jõuda juba pühapäeval, mil Tšehhis sõidetakse veel üks slaalom. See oleks ameeriklanna jaoks sümboolse tähtsusega, sest just Špindleruv Mlynis tegi ta 2011. aastal vaid 15-aastasena oma MK-sarja debüüdi.