Shiffrinist sai mäesuusatamise MK-sarja ajaloo edukaim naine

Itaalias Kronplatzis toimunud naiste suurslaalomis näitas kiireimat aega Shiffrin, kes edestas 0,45 sekundiga šveitslannat Lara Gut-Behramit. Kolmandaks sõitis end itaallanna Federica Brignoni (+1,43).

Shiffrini jaoks oli tegu 83. etapivõiduga. Enne seda triumfi jagas ta rekordit koos teise ameeriklanna Lindsey Vonniga, kellel on endiselt kirjas 82 võitu.

Shiffrinil on võimalus ületada ka etapivõitude üldrekord, mis on Rootsi mehe Ingemar Stenmarki käes, kes on teeninud kokku 86 võitu.

5️⃣1️⃣ Slalom

1️⃣8️⃣ Giant Slalom

5️⃣ Super-G

5️⃣ Parallel

3️⃣ Downhill

1️⃣ Alpine Combined

= 8️⃣3️⃣ World Cup wins



You are witnessing history on the slopes with Mikaela Shiffrin @MikaelaShiffrin | @usskiteam pic.twitter.com/PKrDR6kxmr — Eurosport (@eurosport) January 24, 2023

"Tegelikult on raske sõnu leida. Ma arvan, et kõigi tunnete selgitamiseks pole piisavalt sõnu," rääkis Shiffrin pärast võitu. "Need päevad on olnud pikad ja kurnavad, aga lõpuks toimus pingelangus. Ma ei suuda kõike seda sõnadesse panna," lisas ameeriklanna.