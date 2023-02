Naiste kiirlaskumise MM-kulla võitis üllataja

Flury senine parim tulemus MM-ilt oli siiani 2017. aastal kiirlaskumises saadud 12. koht.

29-aastane šveitslanna edestas kõigest 0,04 sekundiga austerlannat Nina Ortliebi, kes võitis tiitlivõistluselt samuti oma esimese medali, hõbeda. Pronksmedali teenis üks favoriitidest šveitslanna Corinne Suter (+0,12).

Itaallannadel kiirlaskumises hästi ei läinud, kuna ükski neist ei jõudnud isegi mitte kümne parema hulka. Nende nimekaim sõitja Sofia Goggia, kes on ühtlasi ka MK-sarjas kiirlaskumises üldliider, tegi raja lõpuosas eksimuse ning ta kvalifitseeriti.

Pühapäeval on kavas meeste kiirlaskumine

Enne starti:

Stardis on kokku 29 naist, nende hulgas eestlasi ei leidu.

2022. aasta Pekingi olümpiamängudel võidutses naiste kiirlaskumises šveitslanna Corinne Suter. Teise ja kolmanda koha said itaallannad Sofia Goggia ja Nadia Delago. Neist kolmest ei tule starti Delago.

Sel hooajal juhib MK-sarjas kiirlaskumise edetabelit Goggia, kes on kogunud 480 punkti. Sloveenlanna Ilka Stuhec on 372 punktiga teisel kohal. Itaallanna Elena Curtoni hoiab kolmandat kohta ning olümpiavõitja Suter on neljas.