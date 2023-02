ERR-i kommentaator: Tormis Laine võib MM-il 30 sekka tulla mõlemal alal

ERR-is aitab mäesuusatamise MM-i teiste seas kommenteerida endine sportlane Karl Siim, kes tulnud kolmel korral suurslaalomis, kahel korral slaalomis ja ühel korral paralleelslaalomis Eesti meistriks. Seekordsel MM-il esindavad Eestit Tormis Laine ja Juhan Luik.

"Tormis on väga heas hoos, sellel tiitlivõistlusel võiks ta esimese 30 sekka tulla, see võimalus on tal olemas nii slaalomis kui suurslaalomis. Juhan Luik võtab kõik alad ette, alustab juba teisipäeval Alpi kahevõistlusega ning arvan, et ka tal on seal suurepärane võimalus 30 parema sekka tulla," rääkis Siim ETV spordiuudiste stuudios.

Kuigi ametlikult on MM-il kaks korraldajat ehk mehed teevad oma sõidud Courchevelis ning naised Meribelis, lahutab suusakuurorte umbes pool tundi. "Need on väljakutsuvad rajad. Courcheveli rada on 3,2 kilomeetrit pikk, väga vahelduv, täis hüppeid. Kindlasti lastakse need veel enne veega üle," sõnas Siim.