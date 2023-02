Meeste ülisuurslaalomi maailmameistriks tuli üllataja, Luik 37.

25-aastane Crawford kaotas poolel nõlval norralasele 34 sajandikuga, aga tegi väga hea teise poole ja lõpetas napi paremusega. Ehkki Pekingi olümpial sai ta alpi kahevõistluses pronksi, siis on tegu kindlasti üllatusvõitjaga.

MK-sarjas pole kanadalane kordagi etapivõiduni jõudnud, kuigi on pääsenud kolmel korral pjedestaalile. Sel hooajal on ta saanud kiirlaskumises korra kolmanda ja korra teise koha, aga ülisuurslaalomis on olnud parimaks eelmise aasta lõpus Bormios teenitud kuues koht.

Pjedestaali madalaimale astmele pääses kodupubliku rõõmuks alpi kahevõistluse maailmameister Alexis Pinturault, kes kaotas Crawfordile 26 sajandikuga. Esimesena jäi medalita MK-sarja üldliider Marco Odermatt (Šveits; +0,37).

Kaheksa parema sekka jõudsid Courcheveli nõlvadel veel austerlased Raphael Haaser (+0,58) ja Marco Schwarz (+0,59), norralane Adrian Smiseth Sejersted (+0,62) ja šveitslane Loic Meillard (+0,65). Tiitlikaitsja Vincent Kriechmayr (Austria) piirdus 12. kohaga (+0,87).

Eesti esindaja Juhan Luik teenis 37. koha (+3,61.). Kokku jõudis finišisse 46 mäesuusatajat.

Enne võistlust:

MK-sarjas on tänavu sõidetud kuus ülisuurslaalomit ja vastavat arvestust juhib 540 punktiga šeitslane Marco Odermatt, kellele järgnevad norralane Aleksander Aamodt Kilde, austerlane Vincent Kriechmayr, prantslane Alexis Pinturault ja šveitslane Stefan Rogentin. Kõik nad on ka täna stardis.

Pekingi olümpiamängudel hõivasid sel alal kolm esimest kohta austerlane Matthias Mayer, ameeriklane Ryan Cochran-Siegle ja norralane Aleksander Aamodt Kilde. Neist Mayer on tänaseks tippspordiga lõpetanud, aga Cochran-Siegle on samuti stardinimekirjas.