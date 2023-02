Aare Tamme: Luik tegi enesekindla sõidu, tehniliselt ei ole midagi häbeneda

"Teada on, et kiirusalad on täis üllatusi ja emotsioone. Minu isiklik peaaegu kindel variant oli, et kas Marco (Odermatt) või Kilde (Aleksander Aamodt). Kilde jäi ühe sajandikuga tiitlist ilma. Siiras rõõm on Kanada meeskonna üle, kel kindlasti oli sellist tiitlit vaja. Kanada hulljulge kiirusalade traditsioon sai jälle uue lehekülje, selle üle on mul siiralt hea meel," ütles Aare Tamme.

Eestlastest on mäesuusatamise MM-il kaasa tegemas Juhan Luik, kes sai ülisuurslaalomis 37. koha.

"Juhan Luike eraldi ei ole jälginud ega oska palju selle kohta öelda. See sõit, mida me nägime täna ekraanidel, seal ei ole midagi häbeneda. Väga ilusti sai rajaga hakkama. Rada oli keeruline ja väga salakaval, seda nägime ka väljasõitude ja päikesevarjude ja kõige muu taustal. Juhan tegi enesekindla sõidu, tehniliselt ei ole midagi häbeneda. Kolm sekundit võitjale kaotada, maailma paremikule kaotada ei ole häbiasi," lisas Tamme.

Tamme sõnul on kiirusaladel väga suur roll psühholoogilisel ettevalmistusel. Paljudel tekib suure kiiruse juures alalhoiuinstinkt.

"Kiirus on jube keeruline teema. Mida suuremaks kiirused lähevad, seda keerulisem on kahesõnalist retsepti öelda. Kindlasti on oma osa selles kolmes sekundis kaasa rääkida psühholoogilisel ettevalmistusel. Kui seal on olukordi, kus kurvi taha ei näe, tekib mingi alalhoiuinstinkt, kes võtab riski, kes ei võta riski," sõnas Tamme.

MM-il loodab Tamme näha norralase Aleksander Aamodt Kilde võitu. Tamme sõnul on Kilde selle igati ära teeninud.

"Mina jälgin kiirusalasid, see on mul hingelähedasem. Tahaksin näha Kilde võitu, ta on selle igati ära teeninud. Ta on füüsiliselt tugev ja tal on kogemust. See oleks õiglane. Loomulikult on kiirusaladel kõik võimalik," kommenteeris Tamme.