Aasia lauatenniseliit pakub venelastele võimalust olümpiale kvalifitseeruda

Väidetavalt on Venemaa sportlastele pakutud võimalust pääseda 2024. aasta olümpiamängudele läbi Aasia lauatenniseliidu korraldatud võistluse.

Venemaa lauatenniseliidu asepresident Roman Markov ütles Venemaa ametlikule uudisteagentuurile TASS, et Venemaa olümpiakomitee esimene asepresident Igor Levitin ja Aasia lauatenniseliidu president Khalil al-Muhannadi Oman pidasid omavahel läbirääkimisi.

"Meie Aasia kolleegid on valmis Venemaa sportlasi hea meelega oma perekonda vastu võtma – pole küsimustki," sõnas Markov. "Nad on valmis andma meile võimaluse võistelda ja osaleda 2024. aasta olümpiamängude kvalifikatsioonis."

"Lisaks tuleks pidada läbirääkimisi rahvusvahelise lauatenniseliiduga, kes kaalub meie ülemineku võimalust Euroopast Aasiasse," lisas Markov.

ROK soovitas eelmise aasta märtsis Ukraina sissetungi tõttu Venemaa ja Valgevene sportlasi rahvusvahelistele võistlustele mitte lubada. ROK-i president Thomas Bach ei ole varjanud, et ta sooviks, et 2024. aasta Pariisis oleksid Venemaa ja Valgevene sportlased mingilgi määral esindatud, kuid seda ilmselt neutraalse lipu all.

Kuna olümpiakvalifikatsioon on juba käimas ja sõja lõppemise märke pole, ei luba paljud Euroopa riigid Venemaa ja Valgevene sportlastel oma riigis toimuvatel võistlustel osaleda.

Aasia olümpianõukogu tegi eelmisel kuul Lausanne'is toimunud olümpiatippkohtumisel ettepaneku hõlbustada Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemist oma egiidi all toimuvatel võistlustel. ROK väitis, et kohal olnud rahvusvaheliste föderatsioonide esindajad toetasid seda algatust.

2020. aasta Tokyo ümberkorraldatud olümpiamängudel esindas lauatennises Venemaad kolm mängijat. Kirill Skatškov jõudis meesüksikmängus kolmandasse ringi, kaotades pronksmedali võitnud sakslasele Dimitri Ovtšarovile. Polina Mihhailova ja Jana Noskova langesid mõlemad naiste üksikmängu teises ringis konkurentsist.