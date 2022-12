Zelenski Bachile: venelasi ei tohi olümpiale lubada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vestles Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) presidendi Thomas Bachiga ja ütles talle, et ukrainlased on vastu ideele lubada venelastel neutraalse lipu all 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel osaleda.

Bach ütles hiljuti, et ROK peab tegelema küsimusega, kuidas saaksid Venemaa ja Valgevene sportlased Pariisi olümpial võistelda. Tema hinnangul tuleks venelastel ja valgevenelastel lubada olümpial osaleda ka siis, kui sõda Ukrainas pole Pariisi olümpia ajaks lõppenud.

"Saame öelda vaid üht: valge või neutraalne lipp pole Venemaa sportlaste puhul võimalik, sest kõik nende lipud on verega määritud," ütles Zelenski pärast Bachiga vestlemist. "Veebruarist alates on Venemaa sõjategevuse tõttu saanud surma 184 Ukraina sportlast. Ja Venemaa ise kasutab sporti propaganda eesmärkidel. Aus reaktsioon agressorriigi tegudele on täielik isolatsioon rahvusvahelisest elust, eriti puudutab see rahvusvahelist sporti."

Zelenski lisas Twitteris, et tänas Bachi ukrainlaste toetamise eest ja palus abi spordirajatiste taastamisel, aga ütles ka, et on pahane, et ROK tahab venelasi ja valgevenelasi taas rahvusvahelistele võistlustele lubada. "Kuniks Venemaa jätkab rahumeelse elu hävitamist, on ainult isolatsioon lahendus," kirjutas ta.

Enda videopöördumises ütles Zelenski, et ROK-i põhimõtted kindlasti ei näe ette terroristlikele riikidele järeleandmist. "Kui Venemaa sportlastel lubataks võistelda, oleks see viga," ütles ta. "Kuna seda tõlgendataks märgina, et maailm justkui annab nende terrorile võimaluse."

ROK pole Venemaa ega Valgevene olümpiakomiteed karistanud ega nende liikmesust peatanud, küll aga soovitas Bach sõja alguses rahvusvahelistel spordialaliitudel määrata Venemaa ja Valgevene sportlastele ajutine võistluskeeld ning seda paljud ka tegid.