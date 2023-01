Euroopa iluuisutamises Venemaa tippudest suurt puudust ei tunta

Kahel eelmisel EM-il noppisid venelased kullad kõigil aladel. Seekordsetelt Euroopa meistrivõistlustelt Soomes jäeti nad kõrvale, kuid ROK-i otsuse valguses, mis lubaks Venemaa ja Valgevene sportlastel neutraalse lipu all võistlustele naasta, on see teema loomulikult aktuaalne ka iluuisutamises.

"See on muidugi murettekitav, et see suhtumine selline on. Taliolümpiani on veel veidi aega - selleks ajaks, ma loodan, on vähemalt sõda läbi, ja on selgus majas, aga osadele riikidele see on lihtsalt järjekordne konflikt. Meie saame aru kaugemaleulatuvatest mõjudest ja siin need inimesed, kes on tsiviliseeritumad ja mõistavad maailma asju, aga enamusele maailmale, väga suurele osale see korda ei lähe, et Euroopa on maailma kontekstis väike. See on muidugi kurb, aga eks näis. Sinna on ka veel aega, eks näis, mis saab," rääkis rahvusvahelise uisuliidu (ISU) koordinaator Margus Hernits.

Ukraina temaatikast ei saa Hernitsa sõnul uisukogukonnas üle ega ümber ning valdav osa Euroopa uisurahvast on selgelt võtnud Ukrainat toetava positsiooni.

"Võib-olla ise ei märkagi, aga kes siin Venemaalt on, mõned treenerid, ma ise otse ei ole kuulnud, aga kaudselt on olnud selline suhtumine, et meiega ei taha väga keegi rääkida. Ja ongi nii, inimesed saavad aru, miks venelased ei saa praegu võistelda. Mitte ainult sellepärast, et venelased on head ja me saame ise nüüd medaleid võita, aga lihtsalt see olukord... ma väga loodan, et enamus saab ikkagi aru, et selliseid otsuseid tuleb teha, sest ütleme ausalt - kui praegu sellel väljakul võitjale mängitaks Vene föderatsiooni hümni, ega ma arvan, et ma ka siis siia majja ei jääks selleks ajaks," tõdes Hernits.

Iluuisutamise MM-ile märtsikuus Jaapanis pole Venemaa ja Valgevene sportlased praeguse seisuga lubatud.