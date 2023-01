Liiv EM-i eel: mu 500 meetrit on eelmise aastaga võrreldes paremaks läinud

Sprindivõistlusel läheb arvesse nelja distantsi koondtulemus. "Iga väike viga maksab hiljem päris palju kätte: eriti just 500 meetris, sest kui seal palju aega kaotad, on 1000 meetris aega päris raske tagasi sõita," selgitas Liiv. "Üldjuhul sobib see süsteem mulle üsna hästi. 500 meetrit on mul eelmise hooajaga võrreldes võib-olla natuke paremaks muutunud, 1000 on põhimõtteliselt stabiilselt hea olnud. Neli distantsi ja kõike võib juhtuda."

"Põhieesmärk on ikka see, et sõidaksin tehniliselt kõik distantsid hästi. Mingit kohalist või ajalist eesmärki pole endale seadnud, põhiline on, et kõik oleks tehniliselt hea ja suudaksin neljal distantsil endast kõik anda," lisas Liiv.

Kuulsamatest nimedest stardib koduses Hamaris olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister Havard Holmefjord Lorentzen, alati tugeva koondisega on kohal Holland. Naiste seas on ikka veel võistlustules 50-aastane viiekordne olümpiavõitja, sakslanna Claudia Pechstein. "Konkurents on alati tihe, aga võib-olla natuke väiksem, sest igast riigist pääseb maksimaalselt kolm meest peale. Kui silmas pidada Hollandit, on need kolm suured-suured tegijad. See ei tähenda, et see on EM: Euroopas ongi sprindikonkurents väga tihe," rääkis Liiv.

"Vorm on praegu hea, pärast Calgary MK-d sain natuke puhata. Täna käisin Hamaris esimest korda jääl ja tunne on hea, ootan võistlemist. On natuke külmem kui Heerenveenis, aga kohanen kiirelt ja usun, et võistlusteks on kõik hästi," sõnas eestlane.