Jefimova: rekord näitab, et olen paremas vormis kui kunagi varem

Teisipäeva hommikul läbis Jefimova 100 meetri distantsi eelujumises ajaga 1.06,85. Õhtuses poolfinaalis sai ta aga kirja aja 1.05,78, nihutas kolme sajandikuga Eesti rekordit ja tagas kolmandana koha kolmapäevases finaalis.

"Mul ei õnnestunud ujumine tehniliselt väga hästi ja hommikul oli üldse väga veider ujumine. Oli, mida parandada. Nüüd sai parandatud!" rääkis õnnelik Jefimova õhtuse poolfinaali järel. "See näitab, et olen paremas vormis kui kunagi varem! Isiklik rekord ujuda on alati väga hea meel, eriti, kui ei ole 1.05 üle aasta ujunud. On väga hea tunne sinna 1.05 sisse ujuda," kinnitas ta.

"Olin esimene tõmme liiga vee all, ma ei arvestanud sellega, et olen liiga sügaval. Ma ei kasutanud kiirust täielikult ära, pidin kogu esimese 50 m kiirust üles ehitama," selgitas Jefimova hommikuse eelujumise tausta.

Jefimova andis mõista, et on võimeline veel paremini ujuma. "Tehniliselt oli praegu päris hea ujumine, aga tegin esimeses 50-s ühe tõmbe vähem, kui olen muidu teinud. Ajaga läks ka õhtul natuke kiireks, ma ei arvestanud valesti, aga läks kiireks. Pidin võib-olla oma plaane natuke muutma. Juba trikood selga pannes higistasin, pidin maha rahunema," naeris tiitlikaitsja.

Sel hooajal on 100 meetri distantsi valitsenud šotlanna Angharad Evans, kes ujus taas alla 1.05, ajaks 1.04,97. "Õhtul finaalis on kõik võimalik, see aeg ei olegi võib-olla nii tähtis. Aga ta on see hooaeg võimsaid ujumisi näidanud ja ma ei tea, mitu korda 1.04 sisse ujunud. Ma olen homme ka tema kõrval ja lähen enda ujumist üritama," kinnitas Jefimova.