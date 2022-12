Artti Aigro pääses Nelja hüppemäe turneel lõppvõistlusele

Aigro hüppas kvalifikatsioonis 123,5 meetrit ja teenis 120,2 punkti, mis andis talle 27. koha. "Hea meel on sellisel suusapeol osaleda ja nii suure rahvamassi ees võistelda. Nelja hüppemäe turnee on vaieldamatult aasta üks tähtsündmusi ja täiesti võrreldav maailmameistrivõistlustega. Hüppest rääkides, siis enda meelest oli natukene rohkem tegemist, kui oli treeningvoorudes. Eks tuleb homseks (neljapäevaks - toim) mõningad korrektuurid teha, et duell võita," rääkis Aigro.

Kevin Maltsev tegi 102,5-meetrise õhulennu, millega ta kogus 85,7 punkti. Maltsev lõpetas 61 mehe seas 54. kohal ning lõppvõistlusele ei pääsenud.

Kvalifikatsiooni võitis norralane Halvor Egner Granerud, kes hüppas 133,5 meetrit ja kogus 155,5 punkti. Paremuselt teise tulemuse sai kirja poolakas Dawid Kubacki (132 m; 146,6 p) ja kolmanda sloveen Timi Zajc (133,5 m; 141,7 p). Mullu turnee võitnud jaapanlane Ryoyu Kobayashi hüppas 121 meetrit, mis tõi talle 122,4 punkti ja 23. koha.

Lõppvõistlus on kavas neljapäeval. Lõppvõistluse avavoorus hüpatakse paarides ning Aigro paariliseks on sakslane Constantin Schmid, kes sai kvalifikatsioonis 24. koha (124 m; 121,8 m). Iga paari võitja ja kaotajatest viis parimat pääsevad lõppvõistluse teise vooru.

Pärast Oberstdorfi hüpatakse Garmisch-Partenkirchenis (1. jaanuaril), Innsbruckis (4. jaanuaril) ja Bischofshofenis (6. jaanuaril).