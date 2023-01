Nurmsalu eestlastest hüppeturneel: see ei ole koht, kus midagi uut leiutada

Suusahüppajate Nelja mäe turneel on lõppenud Saksamaal Oberstdorfis ja Garmisch-Partenkirchenis toimunud etapid, teisipäevast jätkatakse võistlustega Austrias. Esmalt hüppavad mehed Innsbruckis ja seejärel lõpetuseks Bischofshofenis.

Suure, pea 30-punktilise eduga juhib turneed Halvor Egner Granerud. 26-aastane norralane jäi alistamatuks nii Oberstdorfis kui Garmisch-Partenkirchenis.

Praegu tundub mehe vorm väga hea, aga hüppemäed nõuavad erinevat lähenemist. Näiteks hooajal 2020/21 alustas Granerud Nelja hüppemäe turneed neljanda ja teise kohaga, kuid Austria etappidel oli ta alles 15. ja 12. Nii tuli kokkuvõttes leppida neljanda kohaga.

"Ta on praegu olnud ülivõimas ja teistest üle, aga on ka ise varasemalt näidanud, et võib päris kõvasti kõrbeda," rääkis Vikerraadiole endine kahevõistleja ja suusahüppaja, suusahüpete MK-etapil parimal juhul kuuenda koha saavutanud Kaarel Nurmsalu. "Tal on alles pooled hüpped tehtud, teine pool on ees ning ees on just see keerulisem pool, kus lisaks kasvavale pingele ootab ees ka kerge väsimus. Innsbruck ja Bischofshofen on väga isemoodi mäed."

"Seal on suuresti juba spordispühholoogia. Granerud on enesekindel, ta usub enda tegemistesse ja ta usub, et see, mida tema praegu teeb, sellest piisab," arutles Nurmsalu, kuidas Granerud on konkurentide ees suutnud suure vahe sisse teha. "Teised peavad tema võitmiseks midagi juurde panema, aga see on alati risk. Kui ta suudab ka edaspidi oma asja teha, ongi ta teiste jaoks liiga hea, aga kui seal läheb mõtlemiseks ning ta magab otsa kümnendikuga maha, ongi juba olemas: meetreid on tunduvalt vähem. Suusahüpped on ka tehnikasport, seal ei ole kellelgi liiga palju eksimisruumi. Loomulikult on ta teistest praegu paremas vormis, aga kindlat ei ole praegu veel midagi."

Artti Aigro oli Oberstdorfis 42. ja Garmisch-Partenkirchenis 37., Kevin Maltsev Garmisch-Partenkirchenis 35. "Tean seda tausta tegelikult võib-olla natuke rohkem. Kui Granerudi puhul rääkisime, et tema teab täpselt, et tema enda tegemine on piisav, siis eesti meestel on see sama asi puudu," rääkis Nurmsalu.

"Olen poole kõrvaga kuulnud, et tundub, et käib jube leiutamine ja oma tegemist on vähe. Selleks, et teha häid hüppeid ja parandada stabiilsust, peab enda hüpetesse uskuma. Kui kogu aeg üritada midagi juurde panna, on seda muuta väga keeruline, sest siis pole hüpe stabiilne. Praegu on probleem stabiilsusega ja eneseusuga, sest Artti näitas Oberstdorfis esimestel treeningutel ja kvalifikatsioonis häid hüppeid, aga siis lagunes hoovõtt ära. Nelja hüppemäe turnee on kõige valem koht, kus midagi leiutada. Väga kahju on meie meeste hooaja algust vaadata: ma loodan tõesti, et nad saavad ühel hetkel hoo maha võtta, treenida ja oma hüpped leida. Artti oli suvel väga heas hoos, talvel ei ole sellest järel suurt midagi," tõdes Nurmsalu.