Aigro treener: nüüd ei ole aeg alla anda, me läheme läbi seina

Janne, turnee esimene pool on läbi, kuidas sellega võib rahule jääda?

Kahtlemata on Arttil raske. Ta võitleb. On olnud väga keeruline, aga nüüd ei ole aeg alla anda. Läheme läbi seina ja leiame viisi, kuidas ta saab pärast turneed või vähemalt hiljem sel aastal rahulolu tunda.

Mis on peamine põhjus, miks Arttil praegu raske on?

Ma arvan, et talle on pandud palju ootusi. Ta on meiega nüüd olnud kaks ja pool aastat ning selle aja jooksul oleme pingevabas keskkonnas näinud suurt arengut, aga kui võistlused tulevad, ei ole lihtne häid esitusi teha. Sel aastal on MK-sari väga kõrgetasemeline ja kõigil on raske edukas olla. Ta tahab nii väga edu, nii enda kui Eesti inimeste jaoks. Selline on vaimne kasvutee, varem või hiljem see töötab.

Nüüd ootavad ees Innsbruck ja Bischofshofen. Viimasel neljal korral pole Aigro nendel mägedel punkte kogunud, samas oli ta kontinentaalkarikasarja raames Bischofshofenis kolmas. See mägi peaks talle sobima?

Ma ei näe, et ükski Nelja hüppemäe turnee mägi ei peaks talle sobima. Siit edasi ei lähe asjad halvemaks - tean, et ta on alati Bischofshofenit nautinud ja seal häid tulemusi näidanud. Läheme lihtsalt ja naudime, atmosfäär on väga hea olnud. See on rõõmuhetk, teeme ära!