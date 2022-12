Maltsev nelja hüppemäe turneest: Kubackil on kindlasti ühed suurimad võiduvõimalused

Eestlastest võtavad tänavusestki nelja hüppemäe turneest osa kaks meie tuntumat suusahüppajat Artti Aigro ja Kevin Maltsev. Eestis on viimaseid päevi iseloomustanud heitlik sulailm. Maltsev tõdeb, et lumega pole liiga hästi ka Oberstdorfis. Samas kinnitasid korraldajad, et võistlustingimuste pärast muretseda vaja pole.

"Mäe otsas on lund, aga siin allpool, kus me elame, on täitsa kevad. Päike paistab ja väljas on viis kraadi sooja. Mõnus ilm on, väga ei kurda. Lumega on küll nii, et kui lapsed tahaksid kelgutama minna, siis nad peaksid mägede otsa minema," kirjeldas Maltsev Oberstdorfi olusid.

22-aastane Kevin Maltsev saab turneele minna optimistlikult. Detsembri keskel toimunud Engelbergi etapil võitles ta maailmakarikasarjas välja oma karjääri seni parima tulemuse, kui oli 34. Edestada õnnestus teiste seas ka poolakast kolmekordset olümpiavõitjat Kamil Stochi.

Kuna hooaja algus on kulgenud võrdlemisi konarlikult, tõuseb Engelbergi võistlus positiivsena esile. Samas hindab Maltsev Engelbergi sooritust ise justkui paremapoolseks treeninghüppeks, aga kindlasti mitte täistabamuseks.

"Engelbergi võistlusega jäin rahule, sest sain oma hüppe enam-vähem tehtud. Mul ei läinud midagi halvasti, aga ei läinud ka väga hästi. Olen seniste tulemustega rahul, sest näen mingil määral arengut.

Turnee mägedest on minu lemmikud Garmisch ja Innsbruck. Ma ei oska öelda miks, aga mingil huvitaval põhjusel sobivad need mäed mulle kõige paremini. Nendel olen alati üpris häid tulemusi teinud. Innsbruckis olen rohkem trenni teinud, aga iga kord kui olen Garmischi mäel käinud, siis on minu olek ja võistlusmeeleolu tavapärasest paremad. Kui ma ei eksi, siis eelmisel aastal sain Garmischis 37. koha ja kvalifikatsioonis olin 32. Innsbruckis olin mullu kvalifikatsioonis 28., kuid lõppvõistlus jäi tugeva tuule tõttu ära," rääkis Maltsev.

Turneed iseloomustab duell-formaat. Esimeses voorus jagatakse 50 kvalifikatsioonist edasipääsenut paaridesse. Koha teises voorus tagavad kõigi paaride võitjad ja lisaks viis meest, kes oma duelli kaotavad, aga on kaotanute omavahelises võrdluses edukamad. Loomulikult soovib Maltsevgi kogeda duelli võitmise maitset.

Turnee kokkuvõttes loetakse peasoosikuks maailmakarikasarja üldarvestuse liidrit, tänavu neli etappi võitnud poolakat Dawid Kubackit. Nelja hüppemäe turnee õnnestus tal võita ka hooajal 2019/2020.

Tiitlit kaitseb jaapanlane Ryoyu Kobayashi, kelle hooaja algus aga sära pakkunud pole. Lisaks tuuakse esikohapretendentidena välja veel Stefan Kraft, Piotr Zyla, Halvor Egner Granerud ja Sloveenia suusahüppaja Anže Lanišek.

"Mina eelistaksin kui võidaks Lanišek ning teine ja kolmas oleksid Granerud ja Zyla. Lanišek on nii sportlase kui ka isikusena jätnud endast hea mulje ja kui tema tulemusi vaadata, siis ta on igavene teine. Mul oleks hea meel kui tema võidaks.

Usun, et ka Kobayashi sekkub kõrgesse mängu. Turneel ei tea kunagi, mis hakkab juhtuma. Näiteks varasemalt on kontinentaalsarjast või FIS Cupist tulnud hüppajaid, kes on turnee võitnud ja siis sama kiirelt pildilt kadunud.

Kubackil on kindlasti ühed suurimad võiduvõimalused. Kipun arvama, et ta võidab, aga ma ei hakka midagi ennustama. Just oli jõulupaus ja täpselt ei tea, kuidas see kellelgi möödus. Äkki mõnel on vormikõver langenud või hoopis tõusnud," märkis Maltsev.

Nelja hüppemäe turnee võitja teenistus on 100 000 Šveitsi franki. Ihaldatud esikohakarikas kujutab endast kullast kotkast.