Naiste suusahüpete aastalõpuvõistluse avaetapi võitis austerlanna

Austrias Villachis peetud avaetapil tegi kahekordne MM-hõbe Pinkelnig lõppvõistluse esimeses voorus 91,5 meetri pikkuse õhulennu ja teises voorus parandas ta oma tulemust nelja meetrit võrra. Kahe hüppe kokkuvõttes kogus Pinkelnig 257,9 punkti.

Teise koha teenis norralanna Anna Odine Ström (248,4 p) ja kolmanda koha sloveenlanna Nika Križnar (243,5 p). Esiviisikusse pääsesid veel ka 18-aastane kanadalanna Alexandria Loutitt (243,1 p) ja mullu esimese Silvester karika võitnud austerlanna Marita Kramer (242,9 p).

Turnee jätkub neljapäeval Villachis teise etapiga. Vana-aastaõhtul ja uue aasta esimesel päeval hüpatakse Sloveenias Ljubnos.

A home win on home turf



Eva Pinkelnig takes the lead in the first round of the Silvester Tour in Villach #SkiJumping | #NordicSki pic.twitter.com/1U9lFLLV17