Marco Odermatt võttis selle hooaja kolmanda suurslaalomi võidu

MK-sarja üldliider Odermatt näitas esimesel laskumisel kiireimat aega ja juhtis paremuselt teist aega näidanud norralase Henrik Kristofferseni ees 0,6 sekundiga. Šveitslane Loic Meillard hoidis avalaskumise järel 1,10-sekundilise kaotusega kolmandat kohta.

Odermatt suutis ka teise laskumise järel vastaseid edestada ning võttis oma kolmanda suurslaalomi võidu sel hooajal. Teiseks tulnud Kristoffersen kaotas talle vaid 0,2 sekundiga. Peale esimest laskumist neljas olnud sloveen Zan Kranjec näitas teisel laskumisel väga kiiret aega ja kerkis Meillardist mööda kolmandaks (+0,92).

Laupäeval võidutsenud 22-aastane norralane Lucas Braathen pidi esimesel laskumisel sõiduvea tõttu võistluse pooleli jätma.

Sunday: Wins Giant Slalom in Alta Badia

❌ Monday: Out of the Giant Slalom in Alta Badia



What a difference a day makes for Lucas Braathen #FISAlpine | @FISAlpine pic.twitter.com/CTj3LsKw5C