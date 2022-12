Kilde näitas kiirlaskumises taas võimu

Teist MK-etappi järjest kiirlaskumises võidutsenud Kilde edestas 0,06 sekundiga teise koha saanud Marco Odermatti. Kolmanda koha teenis kanadalane James Crawford, kes kaotas võitjale 0,79 sekundit. Vähem kui sekundiga jäid Kildele alla ka esikuuikus lõpetanud Matthias Mayer (+0,80), Vincent Kriechmayr (+0,94) ja Romed Baumann (+0,99).

"See nädal on kulgenud raskelt. Pärast eelmist etappi haigestusin grippi, see mõjutas mind üpris korralikult. Täna (laupäeval - toim) oli haigust veel tunda, aga mul kahe minuti jaoks piisavalt jõudu," rääkis Kilde pärast võistlust.

Pühapäeval jätkub Beaver Creeki MK-etapp ülisuurslaalomiga.