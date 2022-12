Naiste hooaja esimese kiirlaskumise võitis Goggia

Selle ala 2018. aasta olümpiavõitja, Pekingis hõbedaga leppima pidanud, aga hooaja kiirlaskumise väikese kristallgloobusega lõpetanud Goggia võttis Kanadas Lake Louise'is napi võidu, edestades nelja sajandikuga šveitslanna Corinne Suterit ja kuue sajandikuga austerlanna Cornelia Hütterit.

Goggiale oli see karjääri 18. MK-etapivõit, seejuures 12 võitu on ta saanud just kiirlaskumises. Ka laupäeval võisteldakse Lake Louise'is kiirlaskumises.

Samal ajal peetakse meeste mäesuusatamise MK-etapp USA-s Beaver Creekis, kuid reedene kiirlaskumine jäeti kehvade ilmaolude tõttu ära.