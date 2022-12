Goggia võitis teise kiirlaskumise järjest

Selle ala 2018. aasta olümpiavõitja, Pekingis hõbedaga leppima pidanud, aga hooaja kiirlaskumise väikese kristallgloobusega lõpetanud Goggia sai Lake Louise'is teisel päeval kindlama võidu, edestades teise koha saanud austerlanna Nina Ortliebi 34 ja kolmandana lõpetanud šveitslanna Corinne Suterit 37 sajandikuga.

Goggiale oli see karjääri 19. MK-etapivõit, seejuures 13 võitu on ta saanud just kiirlaskumises.