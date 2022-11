Kiirlaskumise MM-pronks murdis treeningul mõlemad jalad

Franz valmistus uueks hooajaks USA-s ning kukkus pühapäeval ühel laskumisel nii raskelt, et murdis mõlemad jalad, kirjutab Delfi.ee.

Juba samal päeval tehti austerlase jalgadele operatsioon ning doktor Randy Viola kinnitas, et Franz sel hooajal enam võistelda ei saa.

33-aastane Franz murdis parema jala sääreluu mitmest kohast, vasakul jalal oli lahtine luumurd. Lisaks sai vigastada tema käsi.

"Max sõitis vasakkurvis ülakehaga väravale pihta ja kukkus," selgitas Austria koondise spordidirektor Marko Pfeifer. "See on äärmiselt kahetsusväärne, sest tal olid selleks hooajaks suured plaanid. See on meie kiirlaskumise meeskonna jaoks tohutu löök. Soovin, et Max tuleks võimalikult kiiresti tagasi."