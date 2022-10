Endine maailma esireket Simona Halep andis positiivse dopinguproovi

Tennises dopingupuhtuse eest hoolitsev ühendus International Tennis Integrity Agency (ITIA) andis reedel teada, et Halep on andnud positiivse dopinguproovi ning tema võistlemine on ajutiselt keelustatud.

Halep tegi ka sotsiaalmeedias pöördumise, milles kirjutab järgmiselt: "Täna algab minu suurim matš - võitlus õigluse nimel. Mind on teavitatud, et minu dopinguproov näitas positiivset tulemust keelatud aine roksadustaadi osas. See oli minu jaoks elu suurim šokk."

Roksadustaat aitab suurendada hapnikku kandvate punaste vereliblede tootmist.

Rumeenlanna käis hiljuti ninaoperatsioonil ning lõpetas varakult hooaja. Halep on kõrgeima profiiliga tennisist, kes on dopinguproovis läbi kukkunud pärast Maria Šarapovat 2016. aastal.

"Kogu minu karjääri jooksul ei ole mulle petmine kunagi mõttesse tulnud. See on täielikult vastu minu väärtustele ning ma olen väga segaduses ning tunnen end petetuna. Võitlen lõpuni, et tõestada, et ma ei võtnud kunagi teadlikult keelatud aineid ning olen kindel, et varem või hiljem tuleb tõde päevavalgele," kirjutas Halep sotsiaalmeedias.