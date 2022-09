Kahekordne suure slämmi võitja lõpetas varakult hooaja

Rumeenlanna käis hiljuti ninaoperatsioonil, et leevendada hingamisprobleeme, mis on teda tänavu vaevanud ja aastate jooksul halvenenud. Kuigi esialgu lubas Halep käimasoleval hooajal võistlustulle naasta, siis neljapäeval teatas endine maailma esireket ühismeedias, et jätab ülejäänud hooaja siiski vahele.

"Ma ei tea, kui kaua taastumisele kulub, aga hetkel ei mõtle ma millelegi muule kui taastumisele. Kindel on see, et sel aastal ei saa ma enam ühelgi ametlikul turniiril osaleda. Minu 2022. aasta hooaeg on läbi. Oli huvitav ja sündmusterohke aasta. Kohtumiseni 2023. aastal," kirjutas Halep Instagramis.

Ühtlasi avaldas Halep, et oli veebruaris lähedal oma karjääri lõpetamisele, sest ei uskunud, et suudab uuesti maailma edetabelis esikümnesse pääseda. Halep taasavastas oma kire tennise vastu pärast seda, kui otsustas töötada uue treeneri Patrick Mouratoglouga.

"Tänu Patrickule hakkasin tasapisi uskuma, et suudan ikka veel heal tasemel tennist mängida. Olin täiesti avatud kõigele, mida ta mulle ütles, kuidas ma peaksin midagi tegema ja kui palju tööd peaksin tegema. Siis võtsin endale uue eesmärgi - jõuda ühe aastaga tagasi esikümnesse. Kõigest kahe kuuga täitsin selle eesmärgi," kirjutas Halep.

Halepil oli suur tõenäosus pääseda ka WTA aastalõputurniirile. Jooksvas hooaja punktitabelis hoidis rumeenlanna 2661 punktiga kaheksandat kohta. Halepi loobumise järel tõusis kaheksandale kohale Maria Sakkari (WTA 6.). Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 3.) on 1912 punktiga 16. kohal.