Endisele esireketile Halepile määrati nelja-aastane võistluskeeld

Rahvusvaheline tennise puhtuse eest võitlev organisatsioon ITIA teatas teisipäeval, et dopingureegleid rikkunud endisele maailma esireketile Simona Halepile on määratud nelja aasta pikkune võistluskeeld.

Halep andis positiivse proovi mullu sügisel USA lahtiste ajal. Nii rumeenlanna A- kui B-proovist leiti roksadustaati, ainet, mida kasutatakse kroonilisest neerupuudulikkusest põhjustatud aneemia sümptomite raviks täiskasvanutel ning mis kuulub keelatud ainete nimekirjas ühte klassi EPO-ga.

Rumeenlannale määrati ajutine võistluskeeld, pärast mida avaldas ta nördimust, et rahvusvaheline alaliit ITF ei andnud talle võimalust oma nime puhtaks pesta. "Alguses plaanisin vaikida, kuni see juhtum on lahenenud. Ma ei tahtnud sellest kuskil rääkida, sest olin väga emotsionaalne. Aga nüüd tunnen, et tahan rääkida enda toetajate, fännide ja publikuga, sest ilmselt tahavad kõik teada, miks selle kõigega nii kaua aega läheb," rääkis Halep tänavu aprillis.

"Läksin internetti ja otsisin selle kohta. Sain aru, et see on väga keelatud aine," lausus ta. "Olen alati hooliga jälginud kõiki toidulisandeid, mida ma võtan, et veenduda, et kõik on lubatud. Alguses ei osanud ma aimatagi, kust see keelatud aine [minu organismi] tulla võis. Palusin ekspertidel mulle selgitada, kuidas see juhtuda võis. Nagu öeldud, polnud ma sellest ainest kuulnudki, ma ei teadnud, kuidas seda tarvitada või kuidas see mu uriini sattus. Pärast põhjalikku uurimist tegid eksperdid selgeks, et üks minu toidulisanditest oli saastunud ja seetõttu sattus selline väike kogus keelatud ainet minu kehasse."

Rikkumist uurinud sõltumatu komisjon kogunes juuni lõpus Londonis, kuulas ära nii tennisisti enda selgitused kui ekspertidest teadlased ning teisipäeval andis ITIA teada, et Halepile on määratud nelja aasta pikkune võistluskeeld.

Halep väitis, et tema toidulisand oli saastunud väikese koguse ainega, aga tribunali sõnul oli positiivsest dopinguproovist tuvastatud aine kogus liiga suur, et seda selgitada teadmatu tarbimisega; lisades, et kolme sõltumatu eksperdi hinnangul on rumeenlanna bioloogilises passis olevate ebakõlade tõenäoliseks põhjuseks dopingu tarvitamine.

"Pärast keerulist ja üksikasjalikku aruteluprotsessi oleme sõltumatu komisjoni otsusega nõus: asitõendeid oli hulgaliselt nii keelatud aine tarvitamise kohta kui sportlase bioloogilise passi ebakõlade raames," sõnas ITIA pealik Karen Moorhouse. "ITIA mõistab avalikkuse huvi, on pühendunud igakülgsele läbipaistvusele ning avaldab täieliku otsuse peatselt."

31-aastase Halepi võistluskeeld hakkab kehtima tagasiulatuvalt esialgse keeluni ehk 2022. aasta oktoobrini. See tähendab, et endine esireket saab praeguse otsuse järel tenniseväljakutele naasta 2026. aasta 6. oktoobril, küll on tal õigus otsus edasi kaevata.