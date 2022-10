Halepi endine treener astus rumeenlanna kaitseks välja

Simona Halepi (WTA 10.) austraallasest kunagine treener Darren Cahill ütles, et puudub võimalus, et kahekordne suure slämmi tšempion võttis teadlikult keelatud ainet.

Maailma edetabelis hetkel kümnendal kohal olevat Halepit testiti USA lahtiste meistrivõistluste ajal ning nii tema A-proov kui ka B-proov kinnitasid roksadustaadi (aitab suurendada hapnikku kandvate punaste vereliblede tootmist – toim.) olemasolu, vahendab Tennisnet.ee.

Cahill, kes töötas Halepiga kokku kuus aastat (rumeenlanna võitis Cahilli juhendamise ajal ka 2018. aastal Pariisis oma esimese suure slämmi tiitli – toim.) tõstis esile Halepi laitmatut ausust.

"Esiteks, ja mis kõige tähtsam, ei ole mitte mingit võimalust, et Simona võttis teadlikult või tahtlikult ühtegi ainet, mis on keelatud nimekirjas," kirjutas Cahill Instagrami postituses. "Ta on sportlane, kes muretses väga kõige pärast, mida meditsiinitöötaja talle ette kirjutas (mida juhtus harva) või mis tahes toidulisandi pärast, mida ta kasutas või kaalus kasutada."

Cahilli sõnul usuvad nad Halepiga mõlemad ITIA (tennises dopingupuhtuse eest hoolitsev ühendus International Tennis Integrity Agency) testimisprogrammi ja arutasid omavahel sageli, mitu korda on rumeenlannat testitud, seda nii turniiridel kui ka juhuslikult. "Simona tegi seda kaebusteta, teades, et teisi sportlasi testitakse ka sama sageli," sõnas Cahill.

Endine maailma esireket Halep, kes võitis ka 2019. aastal Wimbledoni, kirjeldas võistluskeeldu kui "oma elu suurimat šokki" ja eitas keelatud ainete teadlikku võtmist.

"Nüüd järgneb protsess, mis paljastab vastused paljudele küsimustele. Nagu Simona ütles, siis nüüd algab tema elu raskeim matš. Ma usun temasse. Olen alati uskunud ja võin ausalt öelda, et praegu usun temasse rohkem kui kunagi varem," kirjutas austraallane, kes muuhulgas on treeninud ka Andre Agassit ja Lleyton Hewittit ning teeb praegu koostööd Jannik Sinneriga (ATP 12.).

Halepi võistlemine on praegu ajutiselt keelustatud ning uurimine on täies hoos.