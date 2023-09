Halep: raske on selgitada emotsionaalset kahju, mida viivitused on teinud

Halep andis positiivse proovi mulluste USA lahtiste ajal, nii rumeenlanna A- kui B-proovist leiti keelatud ainet roksadustaati. See aine kuulub keelatud ainete nimekirjas ühte klassi EPO-ga. Roksadustaati kasutatakse kroonilisest neerupuudulikkusest põhjustatud aneemia sümptomite raviks täiskasvanutel. Oktoobrist alates on Wimbledoni ja Prantsusmaa lahtiste võitjal olnud ajutine võistluskeeld.

Mais teatas tennises puhtuse eest seisevat ühendust International Tennis Integrity Agency (ITIA), et Halepile on esitatud teinegi, eelmisest eraldiseisev süüdistus. Teine süüdistus puudutab kõikumisi rumeenlanna bioloogilises passis. Sportlase bioloogiline pass (APB) on isikustatud vahend, et jälgida sportlase biomarkerite muutumist pikema perioodi vältel. ABP võimaldab tuvastada sportlase biomarkerite kõrvalekaldeid individuaalsest normist.

ITIA teatel tuvastas sõltumatu ekspertpaneel, et Halepi bioloogilises passis on kõrvalekaldeid.

Pärast edasilükkumisi pidanuks Halepi istung toimuma mai lõpus, aga sealt lükati seda veel edasi. "Olen taas ITIA käitumisest äärmiselt šokeeritud ja selles pettunud," kirjutas Halep mais ühismeedias. "ITIA esindaja Nicole Sapstead ütles kolm päeva tagasi nende avalduses, et ITIA "on jätkuvalt pühendunud Halepiga empaatilisele, tõhusale ja õigeaegsele suhtlemisele", aga samal ajal esitas ta palve, et tribunal lükkaks minu istungi edasi… kolmandat korda."

Istung peeti lõpuks juuni lõpus ja Halepi sõnul öeldi talle, et otsus saabub augusti lõpuks. "Sain teada, et minu juhtumi otsus, mis pidi tulema sel nädalal, on taas edasi lükatud," kirjutas Halep neljapäeva õhtul ühismeedias. "See on kohutav pettumus, kuna olen kogu aeg öelnud, et ainus, mida ma palun, on see, et minu suhtes tehtaks otsus. Raske on selgitada emotsionaalset kahju, mida kõik need viivitused on mulle tekitanud ja jätkuvalt tekitavad."

Lisaks võttis sel teemal sõna ka Halepi endine treener Darren Cahill. "Järjekordne viivitus. Lõpuks tulevad kogu selle juhtumi detailid avalikuks, aga hoolimata tulemusest, on [Rahvusvaheline Tenniseliit] ITF ja ITIA kohutavalt käitunud. Ei mingit hoolt või muret sportlase heaolu pärast," kirjutas Cahill. "See juhtum on veninud juba peaaegu 12 kuud ja ikka pole veel mingit lahendust."

"Austan testimisprogrammi ja õiglast otsustusprotsessi, aga see pole olnud kuskilt otsast õiglane," jätkas Cahill. "Simona väärib seda, et ta saaks enda karjääri ja/või eluga edasi minna. Praegu ei saa ta kumbagi teha. Ükski sportlane ei peaks kunagi selliste viivituste pärast kannatama."

"WTA, juhatus ja mängijate nõukogu peaksid hoolitsema selle eest, et mängijad oleks kaitstud ja et neil oleks õigus juhtumite kiirele lahendusele. Praegu pole neil kumbagi," lõpetas Cahill.

Karjääri jooksul kaks suure slämmi turniiri võitnud 31-aastane Halep mängiski viimati mullustel USA lahtistel, kus kaotas ootamatult avaringis ukrainlanna Darja Snigurile.