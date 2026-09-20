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FC Kohvile võitis kolmandal katsel rahvaliiga A-tasandi finaali

Jalgpall
Rahvaliiga A-tasandi võitja FC Kohvile
Rahvaliiga A-tasandi võitja FC Kohvile Autor/allikas: Jana Pipar
Jalgpall

FC Kohvile krooniti laupäeval A. Le Coq Arenal jalgpalli rahvaliiga A-tasandi võitjaks, kui Lähte Unitedi vastu kaks korda kaotusseisu jäänud meeskond pööras mängu enda kasuks ja võitis finaali 3:2.

Lähte United asus kohtumist juhtima 19. minutil, kui Mathias Marko Vestmann pääses karistusala lähistel löögile ning saatis palli madalalt väravasse, vahendab jalgpall.ee.

Kohvile jõudis avapoolaja jooksul ka ise väravani, kuid tabamusele eelnenud olukorras fikseeriti määrusterikkumine ning väravat ei arvestatud. Viigini jõuti siiski vahetult enne poolajavile kõlamist: Lähte eksis oma karistusalas sööduga, Markus Must sai palli enda valdusse ja leidis sööduga Rasmus Vahtra, kes lõi palli karistusala joone tagant tühja väravasse.

Teise poolaja alguses sai Lähte United taas eduseisu, kui Pärt Villem Kiho realiseeris penalti. Kohvile vastas aga kahe kiire väravaga: 66. minutil saatis Henri Hurt karistuslöögist palli võrku ning kuus minutit hiljem tabas tema tugev kauglöök küll mõlemat väravaposti, kuid põrgete järel lõpetas pall väravas. Kohvile säilitas 3:2 eduseisu lõpuni ning tõstis esmakordselt rahvaliiga A-tasandi võidukarika.

Tänavune finaal oli Kohvile jaoks kolmas. Esimest korda jõudis meeskond finaali 2022. aastal, mil tuli tunnistada FC Lebo Ülesande 2:0 paremust. Aasta hiljem kaotati finaalis JK Pärnu Sadamale 0:4.

Toimetaja: Anders Nõmm

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