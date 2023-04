Endiselt ajutise keelu all olev Halep: miks see kõik nii kaua aega võtab?

Halep andis positiivse proovi mulluste USA lahtiste ajal, nii rumeenlanna A- kui B-proovist leiti keelatud ainet roksadustaati. See aine kuulub keelatud ainete nimekirjas ühte klassi EPO-ga. Roksadustaati kasutatakse kroonilisest neerupuudulikkusest põhjustatud aneemia sümptomite raviks täiskasvanutel. Oktoobrist alates on Wimbledoni ja Prantsusmaa lahtiste võitjal olnud ajutine võistluskeeld.

31-aastane Halep on algusest peale öelnud, et pole teadlikult keelatud ainet tarvitanud. Nüüd ütles ta, et tal on tõendeid, et madal kogus keelatud ravimit sattus tema organismi seetõttu, et tarvitas toidulisandit, mis oli saastunud.

"Ma ei oskagi öelda, kuidas mul praegu läheb, sest kogu see olukord on olnud minu jaoks väga raske," ütles Halep intervjuus veebilehele Tennis Majors. "Emotsionaalselt on raske. Mul on tohutult suur stress, sest ma ei arvanud, et pean kunagi millegi sellisega silmitsi olema. Olen alati olnud dopingu vastu, toetan puhast sporti. Seetõttu ei teadnud ma alguses, kuidas sellega toime tulla. Püüdsin rahulikuks jääda ja nüüd olen juba enesekindel, sest tean, et olen puhas ega võtnud teadlikult midagi keelatut."

See oli esimene kord pärast positiivse proovi avaldamist, kui Halep intervjuu andis. "Alguses plaanisin vaikida, kuni see juhtum on lahenenud. Ma ei tahtnud sellest kuskil rääkida, sest olin väga emotsionaalne. Aga nüüd tunnen, et tahan rääkida enda toetajate, fännide ja publikuga, sest ilmselt tahavad kõik teada, miks selle kõigega nii kaua aega läheb," põhjendas Halep, miks ta otsustas nüüd intervjuu anda.

Halepi sõnul kuulis ta sellisest ainest nagu roksadustaat esimest korda alles siis, kui talle positiivsest proovist teada anti. "Läksin internetti ja otsisin selle kohta. Sain aru, et see on väga keelatud aine," lausus ta. "Olen alati hooliga jälginud kõiki toidulisandeid, mida ma võtan, et veenduda, et kõik on lubatud. Alguses ei osanud ma aimatagi, kust see keelatud aine [minu organismi] tulla võis. Palusin ekspertidel mulle selgitada, kuidas see juhtuda võis. Nagu öeldud, polnud ma sellest ainest kuulnudki, ma ei teadnud, kuidas seda tarvitada või kuidas see mu uriini sattus. Pärast põhjalikku uurimist tegid eksperdid selgeks, et üks minu toidulisanditest oli saastunud ja seetõttu sattus selline väike kogus keelatud ainet minu kehasse."

"Eksperdid nägid kõvasti vaeva, et leida selle saastumise põhjus ja nad avastasid, et see toidulisand oli väga väikese koguse ainega saastunud," lisas Halep.

Halep ütles, et ei saa ekspertide nimesid avalikult öelda, aga tema sõnul oli tegemist kahe kogenud asjatundjaga ja mõlemad leidsid eraldi töötades, et tema toidulisand oli roksadustaadiga saastunud.

"Saatsin need asitõendid ka ITF-ile, aga nad lükkasid need tagasi. Saatsin need juba detsembris, aga see [juhtum] kestab siiani," oli Halep nõutu. "Kuna ITF lükkas asitõendid tagasi, saab juhtumit lahendada ainult niimoodi, et mulle antakse tribunali ees õigus ennast kaitsta, näidata asitõendeid."

"28. veebruaril istungit ei toimunud, sest ITF ütles, et neil on rohkem aega vaja. Istung lükati 24. märtsile, aga siis palus ITF, et see jäetaks üldse ära," rääkis Halep. "Ma polnud sellega nõus, sest reeglid näevad ette, et kui mängijal on ajutine võistluskeeld, on tal õigus istungiks. Kõik võtab nii kaua aega. Palusin ITF-il mu keeld lõpetada, et saaksin jälle mängida, aga nad keeldusid."

Halepi sõnul on teda vahepeal kümme korda testitud ja nii uriini- kui vereproovid on olnud puhtad. "Nüüd on istung määratud mai lõppu, aga ITF on vihjanud, et nad võivad ka selle tühistada. Kui see nii lähebki, olen pea kaheksa kuud olnud ajutise võistluskeelu all. Minu hinnangul pole see aus, et esimest korda ajutise võistluskeelu all olles pole mulle kaheksa kuu jooksul antud võimalust tribunali ees enda kaitsmiseks," pahandas Halep. "Ma ei palu mingit erikohtlemist, ma palun lihtsalt istungit. Miks see kõik nii kaua aega võtab?"

Halep ütles, et on kogu keelu aja jätkuvalt harjutanud ja soovib iga hinna eest väljakutele naasta. "Armastan seda ala, tahan jälle suurte tiitlite nimel võistelda. Olen kogu oma elu selle nimel vaeva näinud," lausus ta. "Lootsin, et see juhtum laheneb, aga kõik muudkui venib. Tahan naasta ja olla sama tugev kui varem, võib-olla tugevamgi, kui see on võimalik. Tean, et kui lõpuks saan naasta, on see raske, sest ma pole nii ammu ühtegi ametlikku mängu pidanud. Aga usun, et kui kõvasti tööd teen, olen võimeline jälle kõrgeimal tasemel mängima."

Tennis Majors palus kommentaari ka ITF-ilt, millest alaliit keeldus, kuid reedel avaldati lühike pressiteade, kus seisis, et juhtumiga ei tegele ITF, vaid tennises puhtuse eest seisev ühendus International Tennis Integrity Agency (ITIA), mis tegutseb tennises ATP, WTA, ITF-i ja slämmiturniiride nime.

ITIA esindaja ütles Tennis Majorsile: "See on käimasolev protsess ja kõike tehakse kooskõlas maailma antidopingu koodeksiga."

Ajutise keelu saamise ajal oli Halep maailma edetabelis kümnendal kohal, praeguseks on ta langenud 26. positsioonile.